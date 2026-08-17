Tacna y Moquegua suspenden clases presenciales por intensas lluvias y condiciones climáticas

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante las intensas lluvias y condiciones climáticas adversas, las regiones de Tacna y Moquegua suspendieron las clases presenciales este lunes 17 de agosto.

La medida busca proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad del servicio educativo mediante clases remotas en las zonas afectadas.

Tacna suspende clases por lluvias intensas

La Dirección Regional de Educación de Tacna (DRE Tacna) comunicó la suspensión de las clases presenciales este lunes 17 de agosto en los colegios públicos y privados pertenecientes a la UGEL Tacna, así como en los planteles del distrito de Ite, correspondientes a la UGEL Jorge Basadre.

La medida preventiva fue adoptada ante las condiciones meteorológicas generadas por las lluvias intensas registradas en la región y los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Según el comunicado, la decisión tiene como principal objetivo proteger a los integrantes de la comunidad educativa.

Asimismo, las primeras evaluaciones realizadas en los centros educativos determinaron que algunos locales no reúnen las condiciones necesarias para desarrollar normalmente las clases presenciales. Por ello, la autoridad educativa indicó que se optará por las clases remotas, de acuerdo con "las condiciones y posibilidades de cada institución educativa".

Los directores de las instituciones educativas deberán evaluar el estado de sus ambientes escolares y reportar cualquier afectación. La DRE Tacna también precisó que, de ser necesario, deberá aplicarse la Ficha EDAN para registrar los daños y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Moquegua también pasa a la virtualidad

En la región Moquegua, la UGEL Ilo anunció igualmente la suspensión de las clases presenciales para este lunes 17 de agosto en las instituciones educativas públicas y privadas de su jurisdicción. La decisión responde a la variación de las condiciones climáticas en la provincia y a la presencia de una intensa llovizna.

La autoridad educativa informó que la medida considera tanto las condiciones climatológicas registradas como el pronóstico del Senamhi. La medida tiene como prioridad salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes de la comunidad educativa.

Además, las primeras evaluaciones realizadas en algunos colegios permitieron identificar ambientes que no presentan condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases presenciales. A diferencia de los estudiantes y docentes que desarrollarán sus actividades de manera remota, el personal administrativo deberá asistir a sus centros de trabajo con normalidad.

La UGEL Ilo también solicitó reportar cualquier afectación antes del inicio de la jornada escolar para que las autoridades puedan evaluar la situación y adoptar las medidas correspondientes.

La suspensión de clases presenciales en Tacna y Moquegua responde a un criterio preventivo frente a las condiciones climáticas adversas. Ambas autoridades educativas priorizaron la seguridad de los estudiantes y establecieron alternativas remotas para garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se monitorea la evolución del tiempo.