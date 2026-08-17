Chorrillos: Tres mercados fueron inundados tras colapso de desagüe por intensas lluvias

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias registradas en Lima provocaron una emergencia en Chorrillos, donde tres mercados ubicados en la avenida Guardia Civil terminaron inundados tras el colapso del sistema de desagüe. El aniego afectó a decenas de comerciantes y obligó a cerrar temporalmente la vía para facilitar los trabajos de atención y limpieza.

150 comerciantes afectados por aniego

Según informó Tito Gutiérrez, gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Chorrillos, el problema se inició aproximadamente a las 7 de la noche en el cruce de las avenidas El Sol y Guardia Civil. Desde ese punto, las aguas avanzaron por la vía hasta llegar a una zona baja de la avenida.

El funcionario explicó que el agua terminó ingresando a los mercados San Martín de Porres, San Pablo y Gorriones, generando daños y complicaciones para los comerciantes. "A esta hora de la noche, como se puede ver, ya está controlado de emergencia en los mercados. Aproximadamente a las siete de la noche se dio un colapso del desagüe en el cruce de las avenidas, El Sol y Guardia Civil", explicó.

Las labores de emergencia permitieron retirar el agua de los establecimientos en un periodo aproximado de una hora y media a dos horas. "Como se puede ver, ya está todo controlado, ya hemos evacuado todas las aguas y mañana a primera hora venimos con la limpieza total del mercado", señaló Gutiérrez durante la atención de la emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la municipalidad, alrededor de 150 comerciantes resultaron afectados por el aniego. Durante el retiro de sus pertenencias, dos personas sufrieron cortes y fueron atendidas por personal municipal que se encontraba en la zona. Posteriormente, una fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa y otra a la posta médica de San Pedro. Ambas permanecen estables.

🔴🔵 Chorrillos: tres mercados inundados por colapso de desagüe tras intensas lluvias.



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Municipalidad hace limpieza en mercados

La avenida Guardia Civil fue cerrada temporalmente como medida de seguridad y para permitir el ingreso de maquinaria y trabajadores encargados de retirar el agua acumulada. La alcaldesa de Chorrillos, Kathy Navarro, acudió a la zona durante su segundo día de gestión para supervisar personalmente las labores de emergencia y limpieza.

La autoridad edil explicó que desde las 4 de la tarde se venían atendiendo diferentes aniegos en el distrito y que el municipio solicitó apoyo a Sedapal. "A nosotros nos comunicaron este problema aproximadamente a las 6:30 de la tarde y hicimos un llamado a Sedapal, pero no ha podido llegar a la hora porque estaban en Villa El Salvador, atendiendo a los aniegos de allá, que eran más grandes".

Ante la demora, la municipalidad utilizó sus propias máquinas de absorción y desplegó personal para controlar la emergencia. "Nosotros hemos utilizado nuestras máquinas de absorción e hicimos un despliegue de personal. Ahora tenemos 45 trabajadores de limpieza pública, ya estamos terminando de limpiar los mercados", explicó Navarro.

Finalmente, la alcaldesa confirmó que durante la mañana del 17 de agosto acudirá personal de salud para fumigar los mercados afectados y reducir posibles riesgos sanitarios. También se anunció la presencia de personal médico para atender a los comerciantes que pudieran presentar afectaciones luego de participar en las labores de limpieza de sus puestos de trabajo.