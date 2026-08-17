VMT: Bus de transporte público quedó atrapado en el bypass del óvalo Nueva Esperanza tras fuertes lluvias en Lima

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de transporte público quedó atrapado en medio del bypass del óvalo Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, luego de que las intensas lluvias registradas en Lima provocaran una inundación que cubrió casi por completo esta importante vía de la avenida Pachacútec. El vehículo quedó varado mientras trasladaba pasajeros.

La unidad pertenece a la empresa de transporte Rivera y, según relataron testigos, el conductor decidió ingresar al bypass cuando el nivel del agua todavía parecía bajo. Sin embargo, mientras avanzaba, la acumulación aumentó rápidamente hasta alcanzar una considerable profundidad, provocando que el bus se apagara y quedara inmovilizado.

Pasajeros evacuaron el bus

Ante esta situación, el conductor tuvo que descender a los pasajeros para evitar que permanecieran dentro del vehículo. Los usuarios tuvieron que abandonar el bypass utilizando una vereda estrecha, mientras el agua continuaba elevándose y acercándose peligrosamente a los niveles del puente ubicado en esta zona de Villa María del Triunfo.

La propietaria de la unidad también llegó al lugar junto a sus familiares para intentar encontrar una solución y retirar el vehículo. Sin embargo, la situación se complicó debido al elevado costo de la grúa. Según explicó su madre, les estarían cobrando 900 soles por realizar el rescate del bus.

"El agua se ha llenado más y más, antes estaba poco, estamos llamando a la grúa para que la saque pero no nos ha contestado (...) este bus es el único sustento de mi familia, es de mi hija (...) la grúa nos cobra mucho, no podemos pagar esa cantidad, nos pide 900 soles para sacar el bus, nosotros no tenemos plata ", expresó la madre de la dueña del bus con la voz entrecortada.

🔴🔵 Un bus de transporte público quedó atrapado en el bypass Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, tras las intensas lluvias. La unidad se apagó en medio del aniego y ahora buscan retirarla.



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Hasta el bypass Nueva Esperanza también llegaron familiares del conductor, quienes buscan conseguir el dinero necesario para contratar una grúa y retirar la unidad. La preocupación aumenta debido a que el vehículo representa el principal sustento económico de la familia propietaria, que permanece en los exteriores a la espera de una solución.

Cierran bypass en VMT

Ante la magnitud del aniego, dos vehículos de la Municipalidad de Villa María del Triunfo llegaron para cerrar prácticamente el acceso al bypass y evitar que más unidades ingresen a la zona inundada. La única alternativa disponible es la vía auxiliar, aunque esta también presenta acumulación de agua y dificultades para la circulación.

Pese al cierre, algunos vehículos todavía intentan transitar por la vía auxiliar. Las mototaxis también han registrado complicaciones, pues algunas se apagaron momentáneamente mientras intentaban avanzar en medio del agua. La inundación generada por las lluvias obligó finalmente a restringir el paso por el bypass, mientras continúa la búsqueda de una solución para retirar el bus atrapado.