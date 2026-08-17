Disponen suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas afectadas por intensas lluvias

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció la suspensión de las clases presenciales para este lunes 17 de agosto en las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La medida fue adoptada como respuesta preventiva frente a las intensas lluvias registradas durante las últimas horas y las afectaciones generadas en distintos sectores de Lima Sur.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | ¡Atención, padres de familia! El Minedu dispuso que este lunes, 17 de agosto, se realicen clases virtuales en colegios de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores afectados por lluvias y aniegos. La medida busca proteger a... pic.twitter.com/N9jDI69QaR — Exitosa Noticias (@exitosape) August 17, 2026

Clases virtuales ante las lluvias

De acuerdo con el Comunicado N.° 05-2026 DRELM, la decisión fue coordinada con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y busca proteger a los integrantes de la comunidad educativa.

El comunicado se precisa que, ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas y las afectaciones ocasionadas en diversos sectores de Lima Sur, se dispuso una modalidad distinta para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

En ese sentido, las instituciones comprendidas en los sectores afectados deberán desarrollar sus actividades académicas de forma virtual durante la jornada del lunes. La disposición alcanza específicamente a los centros educativos ubicados en las zonas perjudicadas de los tres distritos mencionados.

La DRELM informa sobre la suspensión de las clases presenciales en las instituciones educativas afectadas por las intensas lluvias. pic.twitter.com/cc0l3Z167T — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 17, 2026

Aniegos y dificultades de tránsito

La DRELM explicó que la medida responde a diversos problemas ocasionados por las precipitaciones. Entre ellos se encuentra el colapso de sistemas de desagüe, la presencia de aniegos y las dificultades para transitar por algunas zonas de Lima Sur.

"Esta medida tiene carácter preventivo y responde al colapso de sistemas de desagüe y aniegos, así como a las dificultades de transitabilidad en las zonas mencionadas", señala el comunicado.

De esta manera, el cambio temporal a la virtualidad busca evitar que estudiantes y trabajadores tengan que desplazarse por sectores que podrían representar un riesgo debido a las condiciones generadas por las lluvias.

Asimismo, la autoridad educativa remarcó que la prioridad es preservar la integridad de la comunidad escolar. "La seguridad de nuestra comunidad educativa es nuestra prioridad", enfatizó la DRELM.

Colegios afectados

Disposición será evaluada

La DRELM precisó que la medida rige únicamente por el lunes 17 de agosto, mientras las autoridades continúan evaluando las condiciones y monitoreando la situación en los distritos afectados. Por ello, la disposición no implica, por el momento, una modificación permanente de la modalidad de enseñanza.

La entidad también indicó que comunicará cualquier actualización mediante sus canales oficiales. En consecuencia, las familias, estudiantes, docentes y directivos deberán mantenerse atentos a las nuevas disposiciones que puedan emitirse conforme evolucione la situación.

La decisión busca reducir los riesgos asociados a las lluvias, aniegos y problemas de transitabilidad en Lima Sur. Mientras se monitorean las condiciones, las clases virtuales permitirán mantener la continuidad educativa sin exponer a la comunidad escolar a desplazamientos en zonas afectadas.