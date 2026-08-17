Villa El Salvador: Municipalidad de Lima despliega cisternas para atender emergencia por acumulación de agua tras intensas lluvias

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A causa de las intensas lluvias reportadas en la noche del domingo 16 de agosto, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que continúa atendiendo la emergencia registrada en el distrito de Villa El Salvador, donde se acumuló una importante cantidad de agua en diversas vías y fueron evacuadas con cisternas.

Municipalidad de Lima despliega ayuda ante las lluvias

Por medio de una publicación en redes sociales, la Municipalidad de Lima señaló que sus trabajadores y equipos trabajan de manera conjunta para controlar la situación a causa de las lluvias y brindar asistencia a los vecinos afectados por la acumulación del agua.

"Continúa ininterrumpidamente los trabajos por parte del personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Emape en la intersección de la Av. Central con la Av. Modelo", publicó la Municipalidad de Lima.

En ese sentido, estas labores se realizan por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien viene monitoreando la emergencia desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Lima responde ante emergencia en Villa El Salvador.



Continúa ininterrumpidamente los trabajos por parte del personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Emape en la intersección de la Av. Central con la Av. Modelo, por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo,... pic.twitter.com/fZzrptqaFZ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 17, 2026

¿Cuál es la zona afectada por la lluvia en Villa El Salvador?

De acuerdo con la información difundida, el personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y de Emape permanece desplegado en la intersección de la avenida Central con la avenida Modelo, una de las zonas donde se concentran los trabajos de atención.

La intervención busca retirar el agua acumulada y facilitar la recuperación de la transitabilidad en las vías afectadas. Asimismo, las autoridades vienen realizando labores de evaluación y respuesta para reducir los riesgos que podría generar tanto para peatones como para conductores.

"En el bypass Pachacútec, entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, dos cisternas de @EmapeMML permanecen en el lugar para retirar el agua acumulada y apoyar en la atención del aniego", expresó la publicación.

Dicha emergencia ocurre en un contexto de preocupación por las condiciones climáticas y la presencia de lloviznas que pueden generar aniegos y dificultades en distintos puntos de Lima. Ante ello, las autoridades mantienen activados sus equipos de respuesta para intervenir en las zonas que presenten mayores afectaciones de acumulación de agua.

Finalmente, el accionar de la Municipalidad de Lima en el distrito de Villa El Salvador con el despliegue de cisternas para atender la emergencia por acumulación de agua tras intensas lluvias que se reportaron desde la noche del domingo 16 de agosto en la capital y han afectado diversos distritos.