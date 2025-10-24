José Jerí refuerza diálogo con alcaldesas y recibe respaldo a la gobernabilidad democrática

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré encabezó una reunión de trabajo con la Asociación de Alcaldesas del Perú, donde se reafirmó el compromiso del Gobierno con el diálogo como herramienta para impulsar el desarrollo del país.

Durante el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, las autoridades locales resaltaron la apertura del Ejecutivo para atender las necesidades de las poblaciones que representan y manifestaron su respaldo a la gestión presidencial.

En el pronunciamiento conjunto por la gobernabilidad y la reconciliación nacional, las alcaldesas subrayaron que la articulación entre los gobiernos locales y el Gobierno Nacional permite obtener resultados concretos en favor de la ciudadanía.

¡Gobierno y alcaldesas unidos por la gobernabilidad y la reconciliación nacional! En una reunión de trabajo, liderada por el presidente José Jerí Oré, la Asociación de Alcaldesas del Perú ratificó la apertura del Ejecutivo al diálogo como una herramienta que permite el desarrollo... pic.twitter.com/2HFy9pdVws — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 24, 2025

Respaldo a la institucionalidad democrática

Las alcaldesas expresaron de manera unánime su rechazo a cualquier acto de violencia o intento de desestabilización del orden democrático en el país.

En el documento firmado, indicaron que "los intereses políticos y particulares de grupos que solo buscan generar caos y violencia nos dañan como sociedad y nos retrasan en el camino del progreso".

Asimismo, reafirmaron su confianza en el trabajo de la Presidencia de la República, respaldando los esfuerzos del jefe de Estado para luchar contra la criminalidad y garantizar la paz y la gobernabilidad durante el periodo de transición.

Compromiso con la seguridad y la economía

Como parte de su política de liderazgo, el presidente José Jerí sostuvo reuniones de trabajo con diversos ministerios y entidades del Estado para fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno frente a las demandas ciudadanas.

Entre estas acciones, destacó su encuentro con los ministros del Interior y de Economía y Finanzas, con quienes revisó estrategias para consolidar la política de seguridad y estabilidad económica en el marco del estado de emergencia.

El mandatario subrayó que enfrentar la delincuencia es fundamental para fortalecer la inversión, generar empleo y reducir la informalidad en el país.

Finalmente, Jerí Oré también se reunió con representantes de los comerciantes de Mesa Redonda, importante zona comercial de Lima, a fin de escuchar sus propuestas y promover la formalización y seguridad en los espacios de trabajo.

De esta manera, el Gobierno Nacional y las alcaldesas del Perú reafirmaron su voluntad de trabajar unidos por la gobernabilidad, la reconciliación y el bienestar de todos los peruanos, principios que guían la gestión del presidente José Jerí Oré.