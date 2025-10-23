Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra el suboficial Luis Magallanes

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida en contra del suboficial de tercera PNP Luis Magallanes por un plazo de 120 días como medida para garantizar la investigación por el homicidio de Eduardo Ruiz durante la manifestación del 15 de octubre.

La Tercera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste y Lima Sur, solicitó el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida en contra del S3 PNP Luis Magallanes.

Noticia en desarrollo...