RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Por 120 días

Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra el suboficial Luis Magallanes

El Ministerio Público solicito impedimento de salida en contra del suboficial de tercera, Luis Magallanes, como parte de la investigación por el homicidio de Eduardo Ruiz.

Fiscalía solicita impedimento de salida contra suboficial Luis Magallanes
Fiscalía solicita impedimento de salida contra suboficial Luis Magallanes (Fuente: Composición Exitosa)

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/10/2025

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio Público (MP) solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida en contra del suboficial de tercera PNP Luis Magallanes por un plazo de 120 días como medida para garantizar la investigación por el homicidio de Eduardo Ruiz durante la manifestación del 15 de octubre.

Fiscalía solicitó impedimento de salida

La Tercera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste y Lima Sur, solicitó el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida en contra del S3 PNP Luis Magallanes.

 

Impedimento de salida para suboficial Luis Magallanes
Impedimento de salida para suboficial Luis Magallanes

Noticia en desarrollo...

Andrés Hurtado: PJ autoriza acceso a llamadas y mensajes en investigación por presunto lavado de activos
Lee también

Andrés Hurtado: PJ autoriza acceso a llamadas y mensajes en investigación por presunto lavado de activos

Delia Espinoza asegura que la JNJ está siendo protegida por el Congreso: "Una verdad evidente"
Lee también

Delia Espinoza asegura que la JNJ está siendo protegida por el Congreso: "Una verdad evidente"

Temas relacionados Eduardo Ruiz Luis Magallanes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA