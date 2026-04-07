Cercado de Lima: Familia fue baleada en pollada realizada por el clásico entre la 'U' y Alianza Lima

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hecho lamentable se suscitó en el Cercado de Lima, donde sujetos con armas en mano desataron el pánico y dispararon contra los integrantes de una familia que se encontraban en medio de una pollada. Trascendió que la actividad se habría realizado con motivo del clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Balean a grupo de amigos en Cercado de Lima

El útlimo sábado, día en que se disputó el clásico del fútbl peruano entre la 'U' y Alianza Lima, en la cuadra 15 del jirón Crespo y Castillo, sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego hasta en cinco oportunidades contra los integrantes de una familia que participaban en una pollada.

El feroz ataque quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona. En esta se puede observar a dos sujetos con casco manejando dos vehículos menores. Uno de ellos llevaba un copiloto, este descendió y sin mediar palabra disparó contra los residentes que se encontraban en exteriores de una vivienda.

Tras la balacera, las personas ingresaron despavoridas al inmueble para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Acto seguido, aparece en escena otro tipo manejando una moto y saca la bandera de Universitario de Deportes que se encontraba colocada en una ventana.

Cabe mencionar que, producto del atentado armado una mujer de nacionalidad estadounidense resultó herida de bala en el brazo izquierdo. Además, en el hogar se divisaron al menos 3 impactos de bala.

La primera vez que ocurren este tipo de hechos delictivos

Por su parte, los vecinos del lugar en el que se suscitó la balacera afirmaron que es la primera vez que ocurren este tipo de hechos delictivos. Uno de los residentes exigió que exista mayor control sobre las barras de equipos de fútbol.

"Nunca ha pasado esto y son una familia en la que sus integrantes son bien tranquilos. No son barristas, no son nada, sino solamente porque son de la 'U'. Acá hay niños, le puede caer una bala a ellos, porque yo tengo una niña de cinco añitos", manifestó una vecina a Buenos Días Perú.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya tomó conocimiento del caso para dar con los responsables de este ataque para ello será clave el material registrado por las cámaras de vigilancia de la zona.

Como vemos, delincuentes armados abrieron fuego contra una familia que se encontraba participando de una pollada en exteriores de su vivienda en el Cercado de Lima. Tras ello, una mujer de nacioanalidad estadounidense resultó herida tras caerle un proyectil en el brazo izquierdo.