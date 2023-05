Trujillo: centros de salud a punto de colapsar ante aumento de casos por dengue

Los pobladores del distrito de La Esperanza viven su día a día en la incertidumbre y a la espera de una mejor atención por parte del personal del centro de salud Manuel Arévalo III etapa ante el aumento de casos de dengue.

A través de Exitosa Trujillo, madres de familia denunciaron la desatención por la falta de personal médico en el centro hospitalario.

"Toda la que vida venimos nos atienden tarde. Ahora, me han pedido que pase por psicólogo a mi hija y me dicen que no hay esa especialidad. Este hospital no progresa, necesitamos más médicos y un mejor ambiente. No hay servicio dental, no hay medicina. Una vez a la semana nos atienden", contó.