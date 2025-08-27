Carabayllo: Empresa de transportes 'La Huandoy' sufre otro atentado con artefacto explosivo en menos de dos semanas

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Delincuentes detonaron por segunda vez en menos de dos semanas un artefacto explosivo en el interior de un bus de la empresa de transportes La Huandoy, en Carabayllo.

Atentado contra bus de la empresa La Huandoy

Según informó Exitosa, los criminales detonaron un explosivo al interior de la unidad de la mencionada compañía, en un claro acto intimidatorio contra el personal y la corporación, a fin que cumplan con el pago exigido.

El abogado de La Huandoy contó a nuestro medio que la gerencia viene realizando el pago de S/50 mil desde el año 2024, debido a la inacción de las autoridades ante estos actos.

"Hay Serenazgo pero viene de vez en cuando. Después de una hora llegan. Raras veces se los ve. Pedimos seguridad a todas las autoridades, pero no hacen caso. Por gusto vamos a pedir. No hacen caso, se olvidan de nosotros. Estamos en peligro", comentó un mototaxista de la zona.

Segundo acto extorsivo contra la misma compañía

La violencia contra la empresa de transportes La Huandoy no se detiene. En menos de dos semanas, un nuevo atentado con explosivos se registró en Carabayllo.

Tal como informó este medio anteriormente, el pasado domingo 17 de agosto, una de las unidades de 'La Huandoy' se disponía a ingresar a la cochera en su último paradero fue atentado con la detonación de un artefacto explosivo.

De acuerdo con las investigaciones, el estallido ocurrió justo después de que los últimos pasajeros descendieran del vehículo. El artefacto, colocado presuntamente por un falso pasajero, detonó en la parte posterior del bus, provocando un forado a la altura de la llanta izquierda y destrozando las lunas.

Ante ello, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron hasta el paradero final de la empresa para realizar las diligencias correspondientes y trasladaron el vehículo a la cochera. Sin embargo, los trabajadores de la compañía optaron por no declarar ante el miedo de sufrir represalias.

Tráfico de explosivos facilita ataques criminales

El uso de dinamita en estos atentados también pone en evidencia un problema mayor: la facilidad con la que las mafias acceden a explosivos ilegales.

Según la Defensoría del Pueblo, en el mercado informal un cartucho de dinamita puede adquirirse por apenas S/10, lo que alimenta la capacidad de fuego de estas bandas.

De esta manera, se conoció que uno de los buses de la empresa de transportes 'La Huandoy' volvió a sufrir un atentado con la detonación de un explosivo en menos de dos semanas de un hecho similar.