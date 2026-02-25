Tuberculosis en Tacna: Reportan 450 casos al año y advierten aumento de variante resistente

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La tuberculosis en Tacna continúa siendo un desafío para la salud pública. Con 450 casos reportados anualmente y un aumento sostenido de la tuberculosis resistente, las autoridades sanitarias alertan que la enfermedad no distingue edad ni condición social y mantiene activa la cadena de contagio en distintos puntos de la región.

Dos variantes bajo vigilancia

De acuerdo con la Lic. María Luisa Carpio de Sánchez, coordinadora regional de estrategia y control de la TBC de la Dirección Regional de Salud de Tacna, la enfermedad se clasifica en tuberculosis sensible y tuberculosis resistente. La primera responde a los medicamentos convencionales; la segunda requiere esquemas más complejos y seguimiento especializado.

"Tenemos tuberculosis sensible y tuberculosis resistente. En ambas hemos visto incremento, pero especialmente en la tuberculosis resistente", explicó.

La funcionaria precisó, que ambos tipos están presentes en la región y son monitoreados de manera permanente para evitar complicaciones mayores. En ese sentido, el incremento de la tuberculosis resistente preocupa a los especialistas de la salud porque suele estar relacionado con diagnósticos tardíos o abandono del tratamiento, situaciones que dificultan la recuperación del paciente y prolongan la transmisión.

"Si tienes tos y expectoración por más de 15 días, acude a un establecimiento de salud", recordó la especialista. No obstante, en Tacna la recomendación es acudir incluso antes; es decir, con cinco días de tos continua ya se aconseja una evaluación médica.

Es importante mencionar que, en la región fronteriza del Perú funcionan 21 establecimientos de salud, entre los que se incluyen del Ministerio de Salud y EsSalud, donde el diagnóstico y el tratamiento son totalmente gratuitos.

Impacto en todas las edades

La profesional de la salud advirtió, que la tuberculosis afecta tanto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. "Todas las etapas de vida están afectadas". Uno de los casos que más impactó al personal médico fue el de un niño de cuatro años diagnosticado con el mal el año pasado. "Da mucha pena, llega al corazón", expresó.

Según explicó, muchos menores se contagian dentro del entorno familiar, específicamente cuando un adulto cercano padece la enfermedad. Para ello, el tratamiento preventivo para los contactos directos resulta fundamental para cortar la cadena de transmisión.

Vale mencionar que, en los últimos años, los esquemas de tratamiento han evolucionado significativamente. Anteriormente, un paciente podía ingerir hasta 11 pastillas diarias durante seis meses. Actualmente, los tratamientos son más cortos y con menor carga de medicamentos.

"En la actualidad reciben seis o siete pastillas, dependiendo del esquema. Además, ya no hay inyectables; todo es vía oral", detalló la especialista. En el caso de la tuberculosis resistente, los tratamientos también se han reducido en tiempo y número de dosis, aunque siguen siendo más rigurosos que los de la forma sensible.

Prevención y compromiso

De acuerdo con lo señalado por la licenciada, las medidas preventivas en el hogar son determinantes. En ese sentido, ventilar los ambientes y permitir el ingreso de luz solar ayuda a eliminar la bacteria.

También recomendó mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Las personas con enfermedades como diabetes, hipertensión o VIH deben extremar cuidados, ya que presentan mayor riesgo.

Finalmente, aunque señaló es una enfermedad prevenible y curable, puede ser mortal si no se atiende a tiempo. "Si no tomamos las medidas adecuadas, ya sabemos a lo que llega: la muerte", advirtió la Lic. María Luisa Carpio de Sánchez.