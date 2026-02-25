Familias quedan aisladas tras lluvias e inundaciones en Máncora: Temen posible brote de dengue

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Varias regiones del Perú vienen siendo azotadas por intensas lluvias, entre ellas Piura. Hace unas horas, se informó que decenas de familias viven aisladas en la ciudad de Máncora, debido a las fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones y huaicos. Además, los vecinos temen que los charcos de agua se conviertan en focos de dengue.

Máncora en su hora más crítica

Exitosa llegó hasta el sector 1 de Mayo, en Máncora, donde se constató que decenas de vecinos tienen dificultades para cruzar las calles, debido a que las intensas lluvias dejaron una capa de lodo que les llega hasta las rodillas. Tanto adultos como niños se ven obligados a caminar sobre el barro, poniendo en peligro sus vidas.

Cabe resaltar que las inundaciones vienen causando preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que podrían generarse focos de dengue. Una de las vecinas indicó que, debido a la catástrofe, actualmente ya no cuentan con agua potable y tienen que caminar largas distancias para abastecerse.

"Estamos totalmente aislados, porque en este barrio no contamos con luz ni con agua. Ahora no tenemos ni agua, porque las mototaxis que nos venden no pueden pasar por el lodo. Tenemos que poner en riesgo nuestras vidas para cruzar, porque necesitamos salir a comprar lo que nos hace falta", dijo una vecina.

Otra ciudadana pidió ayuda a las autoridades para que auxilien a las personas afectadas por las inundaciones. "Quiero pedirle al presidente que nos apoye. Por favor, reubiquen a las personas que viven allá. Hay niños y bebés que no pueden pasar", indicó.

Alcalde de Máncora pide ayuda

Hace unos días, el alcalde de Máncora, Manuel Cruz, hizo un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, y a los ministros de Estado con la finalidad de que se atienda la situación crítica que afronta su jurisdicción a raíz de las fuertes lluvias que han generado deslizamientos y demás desastres.

Durante conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre expresó su preocupación ante la situación vivida el último domingo 22 de febrero, debido a que por la presencia de una lluvia torrencial, se activaron varias quebradas, se inundaron viviendas y el tránsito vehicular se paralizó por largas horas.

Según detalló Cruz, debido a las graves afectaciones en las principales vías, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por Aldo Prieto, debe tomar cartas en el asunto; ello en el marco de la postergación de los trabajos de rehabilitación de la vía Sullana - Tumbes. "Hace más de dos años que esta obra empezó y todavía no la pueden terminar", enfatizó.

Es así que, las intensas lluvias en Máncora han dejado a familias completamente aisladas, sin servicios básicos y expuestas a enfermedades como el dengue. Los vecinos claman apoyo urgente de las autoridades, temiendo que la situación empeore si continúan las precipitaciones y no reciben ayuda inmediata para afrontar la emergencia.