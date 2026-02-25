Selección Peruana jugará amistoso ante una potencia: Campeón del mundo será rival de la Bicolor en junio

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Falta poco más de un mes para que se de inicio al proceso de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana cuando enfrente a Senegal en París y Honduras en Madrid. Ambos amistosos servirán al estratega brasileño para ir conociendo el universo de jugadores convocables e ir plasmando su idea en el combinado patrio.

Perú jugará amistoso ante un campeón del mundo

Los primeros encuentros de la Bicolor serán ante el campeón de África y una selección de Centro América que siempre dan que hablar. Y para el mes de junio el nivel se mantendrá en cuanto a rivales luego de conocerse que el equipo de todos enfrentará a un campeón del mundo en México.

Durante la última edición del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que está a punto de confirmarse un nuevo amistoso de la Selección Peruana, esta vez ante España en la ciudad de Puebla . Solo restan detalles para que la FPF firme los documentos por lo que el anuncio oficial se dará en los próximos días.

La fecha para este encuentro será el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, a solo unos días de lo que será el inicio del Mundial 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

"Tengo entendido que en las próximas horas se va terminar firmando para concretarse, pero es casi un hecho que Perú va jugar contra España. 8 de junio en Puebla en el Estadio Cuauhtémoc", indicó.

El hombre de prensa también indicó que en primera instancia España buscaba jugar este amistoso ante Chile. Sin embargo, el elenco sureño defendió a Portugal como su rival por lo que terminaron eligiendo al elenco incaico. Por último, Escocia podría ser el otro oponente del equipo de todos el cual se jugará en New Jersey, Estados Unidos.

"España quería jugar con Chile, pero Chile cerró con Portugal y ante eso llamaron para confirmar el partido ante Perú", añadió.

Pide paciencia

Mientras se conocen a los próximos rivales, el DT Mano Menezes habló para la plataforma Bicolor+ donde pidió paciencia al hincha nacional más aún cuando tendrán a rivales como al campeón de África.

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto", contó.

En resumen, la Selección Peruana jugará ante España en la fecha doble de junio, días antes del inicio del Mundial 2026.