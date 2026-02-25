PJ ordena 24 meses de prisión preventiva contra gobernador de Tumbes por presunto lavado de activos

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ordenó 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, por la presunta comisión del delito de lavado de activos; ello en el marco de la investigación que se sigue en su contra por, aparentemente, haber cobrado coimas.

Investigación en curso

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una publicación en donde brindó detalles sobre esta decisión tomada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. Según se conoció, también se dictaron otras medidas contra los demás involucrados en dicho caso.

"La Corte Superior de Justicia de Tumbes precisa que la prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye un adelanto de pena. La institución reafirma su compromiso con una administración de justicia célere, transparente y respetuosa del debido proceso, e invoca a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales institucionales", escribieron en su publicación realizada este miércoles 25 de febrero.

Es así que, el gobernador Cruces deberá afrontar 24 meses de prisión preventiva mientras se realiza la investigación correspondiente, debido a que se le acusa de ser presunto líder de una red delictiva, enquistada dentro del Gobierno Regional de Tumbes, desde donde se habrían cobrado coimas a cambio de la adjudicación de obras y servicios públicos,

De acuerdo a la tesis fiscal, dichos fondos posteriormente habrían sido destinados a un presunto enriquecimiento ilícito. Por ello, el fiscal Manuel Apolo Casariego había solicitado 36 meses de prisión preventiva para todos los investigados; sin embargo, el juzgado redujo el plazo a 24 meses y solo lo aplicó contra la máxima autoridad regional.

Comparecencia para otros investigados

Por otra parte, los otros investigados, que responden a los nombres de Zoila Rosa Cuellar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque y Carmen Inés Guerrero Jaime afrontarán el proceso en libertad. debido a que se dictó comparecencia por el mismo plazo. Ellos deberán dar cumplimiento a estrictas reglas de conducta y el pago de cauciones económicas mientras continúan las diligencias fiscales.

Cabe mencionar que, al culminar la audiencia en donde se dispuso esta medida, la defensa del gobernador indicó que apelará la decisión en los próximos días. La institución fue enfática al señalar que, la medida impuesta contra Cruces es una medida cautelar y no constituye un adelanto de pena.

En conclusión, el gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, será trasladado hacia el centro penitenciario Puerto Pizarro, para cumplir la prisión preventiva ordenada por el presunto delito de lavado de activos.