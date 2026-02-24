Intensas lluvias en Ica: ¡Atención! Se restablece tránsito en km 337 de la Panamericana Sur en Ocucaje

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el tránsito vehicular en la Panamericana Sur ha sido restaurado luego de que, exactamente el kilómetro 337, en el distrito de Ocucaje, Ica, se presentó la caída de fuertes huaicos generado por las lluvias en la zona, lo cual bloqueó la vía por varios días.

Trabajos de limpieza de la vía

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el órgano rector del Poder Ejecutivo realizó una publicación en donde anuncia el restablecimiento de dicha vía. Según precisaron, se realizaron trabajos de limpieza con maquinarias pesadas y volquetes.

"El MTC restablece la transitabilidad total en el Km. 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, en Ica. Maquinaria pesada y volquetes estabilizan la plataforma; la ruta alterna en Pinilla permite la movilidad segura mientras continúan las labores. Monitoreo permanente para proteger a los usuarios y asegurar el abastecimiento del sur", escribieron en sus redes sociales, este martes 24 de febrero.

Es así que, a través de Provías Nacional, en tránsito fue reanudado en ambos sentidos de la carretera, permitiendo la circulación segura de vehículos de carga, particulares y de transporte puedan continuar su recorrido luego de permanecer varados ante la presencia de dicho deslizamiento de lodo y piedras.

Cabe mencionar que, las autoridades desplegaron maquinaria pesada para realizar los trabajos correspondientes, estabilizando la vía y "garantizando las condiciones técnicas necesarias para la reapertura total de la vía".

Según informaron, se incluyó trabajo de limpieza, encauzamiento y acomodo de material rocoso, así como el acondicionamiento del terreno con la finalidad de asegurar la estabilidad del tránsito, el cual al verse interrumpido el pasado domingo, dejó varados y atrapados a cientos de vehículos. Asimismo, se reportó un camión volcado, el cual habría intentado avanzar pese a la afectación del tramo.

Viajes a Ica han sido reanudados

Cabe mencionar que, debido a que esta vía ha sido liberada, la venta de pasajes hacia Ica que se encontraba suspendida, se reanudó. Así lo pudieron confirmar los pasajeros del terminal terrestre de La Victoria, ubicado en la avenida 28 de Julio.

"(El pasaje) me ha costado como siempre, desde hace tiempo, 40 soles. (¿No les han indicado que haya algún problema en la carretera) No felizmente, no creo que haya nada hasta Ica. (...)", dijo uno de los ciudadanos a Exitosa.

En conclusión, el MTC indicó que viene realizando el monitoreo correspondiente de los puntos críticos como Ica, en los cuales se vienen presentando huaicos, desbordes de ríos y demás desastres producto de las fuertes lluvias.