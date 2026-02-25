La Perla: Acribillan a balazos a vendedor de caramelos frente a su pareja y una bebé

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia continúa cobrando más vidas en la capital. Esta vez en el distrito de La Perla un vendedor de caramelos fue acribillado a balazos frente a su pareja y a una bebé que ambos se encontraban cuidando en dicho momento.

Asesinan a vendedor de caramelos en La Perla

El trágico hecho de sangre se suscitó exactamente en la cuadra 4 del jirón Lima, a pocos metros del mercado 10 de agosto cuando la víctima, identificado como Luis Eulogio Palomino Pozu, se encontraba desplazándose junto a su pareja y una bebé.

De acuerdo a información de los testigos de este ataque fue un sicario quien interceptó al comerciante de 40 años y, sin mediar palabra, abrió fuego contra él directamente a la cabeza. Y con total crueldad, cuando el hombre yacía sobre el suelo, el criminal disparó hasta en seis oportunidades más acabando con su vida por completo.

Por su parte, la pareja sentimental del occiso también resultó agraviada tras recibir un impacto de bala en el pie y tras ello fue derivada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

La familia desliza que se trataría de una venganza

Sobre lo suscitado, la familia de Palomino Pozu consideran que el móvil de este crimen sería una venganza debido a que hace dos años también fue víctima de un ataque con arma de fuego, en aquella oportunidad la Policía Nacional del Perú (PNP) logró detener a los atacantes.

Es así que se maneja esta hipóstesis añadiendo que silenciaron al comerciante para que evite brindar declaraciones ante la justicia por lo ocurrido en el caso anterior.

Cabe señalar que, los vecinos de la víctima mortal indicaron que era conocido en La Perla y que día a día salía a las calles para poder ofrecer sus productos golosinarios. Además, los agentes policiales ya se encuentran analizando el entorno de la víctima pafra verificar si es que existían amenazas recientes que guarden relación con con el proceso judicial en curso.

En tanto, el Depincri de Bellavista es el que ha tomado este caso y ha iniciado su trabajo recopilando imágenes captadas por las cámaras de seguridad, estas serán claves para registrar la huida del asesino y la identificación de un supuesto cómplice.

