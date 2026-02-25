Áncash: Gobierno declara estado de emergencia al distrito de Independencia por peligro de contaminación hídrica

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días al distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, por peligro inminente ante contaminación hídrica.

Lo dispuesto por el gobierno de transición se enmarca en el Decreto Supremo N.º 026-2026-PCM, publicado este miércoles 25 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Acciones a realizar

El Gobierno Regional de Áncash y el gobierno local comprendido, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación de los ministerios de Salud, Vivienda, Defensa, Interior, Ambiente, y demás instituciones públicas y privadas involucradas, se encargarán de la "ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de las respuesta y rehabilitación que correspondan".

El dispositivo precisa que dichas acciones deberán tener "nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento", las cuales podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competente.

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los carteras ministeriales involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Contaminación requiere atención inmediata

Es importante mencionar, que la decisión se sustenta en los informes técnicos elaborados por el INDECI, que concluyen que la población se encuentra expuesta a un peligro inminente debido a la contaminación del recurso hídrico de la subcuenca del río Casca.

Para ello, han sido tomado en cuenta los reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección Regional de Salud de Áncash y la Municipalidad Distrital de Independencia, entre otras entidades.

Según el INDECI, la magnitud de la situación ha sobrepasado la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Áncash, por lo que se requiere la intervención del Gobierno Nacional para ejecutar medidas de excepción.

En el marco de la Ley N.º 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), el INDECI deberá efectuar las "acciones de coordinación y seguimiento a las recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno Regional y/o los sectores involucrados en el marco de la declaratoria de estado de emergencia, debiendo remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros, el informe de los respectivos resultados.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, Denisse Miralles, titular del Consejo de Ministros, y los titulares de Ambiente, Defensa, Interior, Salud y Vivienda.