Luto en la política: Fallece exalcalde y candidato tras accidente en la Panamericana Sur

Lamentable. Se confirmó la muerte del ingeniero José Choque Gutiérrez, exalcalde del distrito de Parcona y actual candidato a la alcaldía provincial de Ica, tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera Panamericana Sur.

A pocos meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, una noticia remeció la política nacional. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, un fatídico accidente de tránsito se reportó en la madrugada de este martes 24 de febrero, alrededor de las 2:00 a.m., precisamente en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Pozo Santo, cerca de Pisco, en el kilómetro de la vía que conecta la capital con la región.

Desafortunadamente, el siniestro vial ocasionó la muerte de José Choque Gutiérrez, exalcalde del distrito de Parcona y actual candidato a la alcaldía provincial de Ica con el partido Progresemos, quien retornaba a la 'Ciudad del Eterno Sol' luego de, aparentemente, llevar a cabo algunas actividades laborales en Lima.

Según las primeras informaciones, el vehículo en el que viajaba la exautoridad edil como copiloto habría sido cerrado por otra unidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se despistara, impactando contra un poste. Las diligencias iniciales dejan entrever que la bolsa de aire del asiento de Choque Gutiérrez no se activó, hecho que habría agravado las consecuencias del impacto.

Investigan accidente en Panamericana Sur

El hecho ha causado profunda consternación entre autoridades, simpatizantes y pobladores. Asimismo, residentes de Santiago de Chocorvos expresaron su pesar por la pérdida de uno de sus paisanos, recordándolo por su trayectoria pública y su vínculo con su tierra natal.

El fatídico accidente en la Panamericana Sur se encuentra bajo investigación policial para esclarecer las causas exactas que provocaron el siniestro vial. Asimismo, se reportó que el Ministerio Público realizó las diligencias para el levantamiento del cuerpo del actual candidato a la alcaldía provincial de Ica.

La muerte del exalcalde de Parcona marca un duro golpe para el ámbito político local y abre un periodo de incertidumbre en el proceso electoral en curso. Los familiares aguardan los resultados de las diligencias legales para proceder con las exequias.

Tragedia en Ica: Fallece alcalde de Los Aquijes

La muerte del exalcalde de Parcona se da a pocos días del anuncio de la pérdida de otra autoridade edil en Ica. Edward Amoroto Ramos, alcalde de Los Aquijes, falleció el domingo 22 de febrero, luego de permanecer varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser baleado por sicarios el pasado 31 de enero.

El hijo del burgomaestre, Stephano Amoroto, confirmó la muerte de su padre en sus redes con un sentido mensaje en redes sociales.

"Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez, de no decirte cuánto te amo. Descansa en paz, viejito. Este crimen no quedará impune, tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá", expresó.

Fallece alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, tras ataque a balazos.





