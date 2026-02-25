¿Volvió a lesionarse? Alianza Lima toma DRÁSTICA decisión con Paolo Guerrero para duelo ante UTC

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del sufrido triunfo ante Sport Boys, Alianza Lima se alista para visitar la siempre difícil Cajamarca para enfrentar al otro puntero del Torneo Apertura: UTC. Los dirigidos por Pablo Guede necesitan del triunfo para poder continuar en los primeros lugares del campeonato ya que su única consigna es levantar el título a final de temporada.

Drástica decisión con Paolo Guerrero

Por suerte, el duelo ante los chalacos no dejó ningún lesionado por lo que en teoría el estratega blanquiazul tendría a todos los jugadores disponibles, salvo por los siguen en recuperación. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que existiría un problema con Paolo Guerrero que lo dejaría marginado de la próxima fecha.

De acuerdo a la información brindada por el periodista José Varela en el programa 'Modo Fútbol', el cuerpo médico y el comando técnico de Alianza Lima buscarían cuidar al 'Depredador' para el encuentro ante UTC por la dolencia que aún arrastra en una de sus rodillas.

Pablo Guede no quiere que la lesión de Paolo Guerrero recrudezca considerando el riesgo que implica jugar en el césped sintético del Estadio Héroes de San Ramón. Con ello, el delantero de 42 años tendrá una semana más para recuperarse del todo y pensar de lleno en el choque clave ante Melgar en Matute.

"Alianza Lima quiere cuidar a Paolo Guerrero y no jugaría ante UTC en Cajamarca por el campo sintético", indicó el hombre de prensa.

Plantel de Alianza y Pablo Guede se reunieron

Otro hecho de relevancia que sucedió en el mundo Alianza en los últimos días fue la reunión que sostuvieron los jugadores del primer equipo y Pablo Guede en medio de la crisis deportiva por la que atraviesa el club desde la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Según indicó el periodista Franco Lostaunau, el plantel fue convocado en la casa de Paolo Guerrero para tener este encuentro con el estratega argentino. La única consigna fue respaldar el trabajo que viene haciendo para así alcanzar el objetivo trazado desde la dirigencia el cual es alzar el título de la Liga 1 a final de temporada.

"Me cuenta que el miércoles hubo una reunión en la casa de uno de los líderes de Alianza, del '9'. Los de arriba querían sacar a Guede, y en esa reunión los jugadores, conversando con todos, deciden darle el apoyo al técnico", indicó el hombre de prensa.

En resumen, Paolo Guerrero no sería considerado para jugar el próximo encuentro de Alianza Lima ante UTC debido al césped sintético del Estadio Héroes de San Ramón.