Pescadores de Talara afectados por las lluvias intensas: Embarcaciones terminaron colapsadas

Situación crítica en la región Piura. José Sixto, presidente del Gremio de Pescadores de San Pedro de Talara, reveló este martes 24 de febrero en Exitosa, el impacto las lluvias extremas y posteriores huaicos que se han venido registrando en la ciudad ubicada al norte del Perú.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el dirigente alertó que los trabajadores del rubro han sido los principales afectados por la inclemencia de la naturaleza, puesto que, la gran mayoría de embarcaciones han sido gravemente afectadas, lo que les impide realizar sus labores cotidianas con la cual subsisten a diario.

Emergencia sigue sin ser atendida

De acuerdo con lo expresado por el representante de los pescadores de Talara, la emergencia empezó el 21 de febrero con las lluvias extremas (alerta roja) y posterior activación de quebradas.

Pese a los daños estructurales al puente Yale, José Sexto denunció que a la fecha no han recibido ni la presencia ni el apoyo de las autoridades regionales y locales para atender las desastres y salvaguardar a la población talareña, la cual indicó, más del 60 % se dedica a la actividad pesquera.

"Queremos que la autoridad llegue y constate lo que ha ocurrido aquí. Nuestras embarcaciones han sido colapsadas", exclamó a nuestro medio. Del mismo modo, expresó que a la fecha necesitan cinco toneladas de hormigón para reforzar el puente Víctor Raúl en la quebrada Yale.

No obstante, acusó la inacción del alcalde Sigifredo Zárate, porque no ha gestionado la ayuda necesaria para atender este requerimiento, a tal punto que con sus propios recursos han tenido que contratar a una maquinaria pesada para realizar las labores de levantamiento de escombros. Asimismo, reconoció que "se está empezando mal" las acciones de prevención ante el Fenómeno 'El Niño Costero'.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el pdte. del Gremio de Pescadores de San Pedro en Talara, José Sixto, alertó que los trabajadores se han visto afectados por el registro de intensas lluvias y huaicos en Piura. Por ello, exigió que las autoridades locales atiendan... pic.twitter.com/hTgN1F0mgN — Exitosa Noticias (@exitosape) February 24, 2026

Fenómeno 'El Niño Costero' llegaría en marzo, según ENFEN

A través de un comunicado emitido el 13 de febrero, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) dispuso la activación del estado de "Alerta de El Niño Costero", debido a que su desarrollo iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre del presente año.

En esa línea, precisa que el pronóstico vigente de febrero - abril 2026 indica que habrán precipitaciones "entre normal a sobre lo normal" en la costa norte en promedio. Asimismo, no descarta episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante marzo y abril, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte.

Bajo esta consideración, recomienda a las autoridades a adoptar las medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, teniendo como referencia los efectos que dejó "El Niño Costero" en 2017.

Ante este panorama, los pobladores exigen acciones por parte de sus respectivas autoridades, a fin de no lamentar pérdidas humanas ni materiales.