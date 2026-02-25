Un ciudadano con residencia en Gregorio Albarracín registró que DRTC lo reporta como extranjero por vivir en el distrito del Cono Sur

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El ciudadano peruano Eliseo Tarrillo Torres, que buscaba la renovación de su brevete, se vio envuelto en una frustrante situación cuando el policlínico donde pretendía atenderse para realizar el examen psicosomático, Santa Fortunata, reportó que su dirección figuraba como extranjera, pese a que su nacionalidad es peruana. Este trámite es necesario para la renovación de las licencias de conducir y el error sistemático presentado no sería el primero en reportarse.

En una denuncia pública difundida por Exitosa este 24 de febrero, el vecino albarracino dio a conocer que el sistema del policlínico le impedía realizar su renovación, debido a que su dirección en Campo de Marte en el distrito Gregorio Albarracín era "extranjera". Al respecto refirió que nunca había presentado problemas ni para la emisión de su licencia como A1 ni para ascender a B2.

"Esta vez me sale como a extranjero y, al ser de esa manera, me indican que no puedo hacer ningún trámite. Esto no solo ha sucedido conmigo, sino con todos los vecinos del distrito de Gregorio Albarracín, pero aquí hay mucha gente que se dedica la conducir su vehículo y todos vamos a pasar por ese problema", lamentó.

El ciudadano Tarrillo, explica que la respuesta como solución al problema, brindada por el policlínico, es cambiar de dirección y de distrito, para continuar el trámite.

Ante su intento de comunicarse con el director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y la directora de Licencias de esta entidad, fue impedido por el personal de la institución que le explicó que no se encontraban y que no podría concertarse una reunión.

Sin embargo, horas más tarde de la denuncia, la DRTC emitió un comunicado señalando que al tomar conocimiento del caso se tomarían acciones, sin embargo, no se manifestó si este era el primer caso denunciado o si esta situación ya había sido reportada con anterioridad y las acciones que se podrían emplear temporalmente ante el caso.

"La DRTC Tacna informa que se han detectado incidencias en el sistema de algunos policlínicos autorizados, (...) generando inconvenientes en trámites de licencias de conducir. Frente a esta situación, la DRTC Tacna ha comunicado formalmente el problema a las instancias correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solicitando la revisión y corrección técnica del sistema", señala en su comunicado.

Asimismo, advierte "no dejarse llevar por comentarios inexactos". En ese mismo tenor, DRTC señaló que los policlínicos deben remitir informes y dar seguimiento a casos similares.

El ciudadano señaló que espera que los responsables, entidades públicas o privadas, busquen alternativas de solución que no impliquen el cambio de domicilio, una situación que no deberían enfrentar los ciudadanos que laboran conduciendo vehículos, especialmente por vivir en un distrito, siendo este el más grande de la ciudad de Tacna.