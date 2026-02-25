¡Lima arde!: Senamhi confirma récord histórico de 34.5°C, la temperatura más alta en 30 años

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudad de Lima vivió una jornada sofocante que quedará marcada en los registros climáticos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la estación ubicada en La Molina, midió unos 34.5°C, la temperatura más alta del verano y la más elevada en casi tres décadas.

El organismo detalló que no se registraban valores similares desde 1998, año recordado por un fuerte evento asociado al fenómeno de El Niño. Este nuevo pico térmico confirma que febrero cierra con niveles extremos y poco habituales para esta época del año.

Distritos superaron los 30 °C al mediodía

El episodio de calor no fue aislado. Distritos como Carabayllo, San Borja, San Martín de Porres y Santa Anita reportaron temperaturas superiores a los 30 °C en horas centrales del día. en algunos sectores, la sensación térmica llegó hasta los 36 °C, lo que generó malestar y complicaciones para quieres realizaron actividades al aire libre.

Además del calor diurno, las noches tampoco dieron tregua. En zonas como Carabayllo y San Juan de Lurigancho se registraron temperaturas que superaron los 26 °C durante la madrugada, dificultando el descanso de miles de familias.

Según el Senamhi, esta situación responde a varios factores combinados: el aumento de la temperatura superficial del mar, el debilitamiento de los vientos del sur y la escasa nubosidad. Estas condiciones favorecen que el calor se acumule en la costa central y eleven los registros térmicos.

Recomendaciones ante el calor extremo

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron tomar medidas para proteger la salud, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre las principales indicaciones están beber agua de manera constante, evitar la exposición directa al sol entre las 10 a. m. y 4 p. m., usar ropa ligera y buscar lugares ventilados o con sombra.

Especialistas señalaron que estos picos forman parte de un patrón de temperaturas elevadas que se viene observando desde hace varias semanas en la costa peruana. La persistencia del calor refuerza la preocupación por una tendencia creciente en los veranos recientes.

El récord de 34.5 °C no solo llama la atención por la cifra, sino por el contexto en el que ocurre: casi 30 años después del último registro similar.