Tragedia en Puno: Hallan sin vida a joven médico serumista que estaba próximo a terminar su maestría

25/02/2026

Un caso que entristece al sector salud se registró en La Rinconada, una zona altoandina de extrema altitud en la región Puno, donde un joven médico realizaba su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), fue encontrado sin vida la tarde del 24 de febrero.

Se trata del médico cirujano Héctor Herbert Apaza Cuentas un profesional de 28 años, identificado como médico serumista, quien se encontraba prestando atención en establecimientos de salud locales y se preparaba para terminar una maestría en el mediano plazo.

Héctor ejercía como jefe del centro de salud de Rinconada y estaba a cargo de la atención de comunidades vulnerables de la región. Su padre, Héctor Apaza, relató que primero les informaron sobre su desaparición, luego encontraron su celular y, finalmente, su cuerpo. El hallazgo fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

"Ya estaba estudiando su maestría, incluso por terminar su Serums y su maestría en una universidad de Lima. (...) Solo le faltaban dos meses, en mayo tenía que entrar otro personal", expresó el padre de la víctima.

El cuerpo del doctor fue hallado empapado en relaves y lodo, posteriormente fue trasladado Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley. Hasta el momento, se han iniciado diligencias para determinar si la muerte fue resultado de causas naturales, un accidente o un hecho de otra índole.

Pronunciamiento del Colegio Médico del Perú:

El Consejo Regional XIV Puno del Colegio Médico del Perú manifestó su profundo pesar ante el deceso del médico Apaza Cuentas, un suceso que han catalogado como una tragedia inaceptable. A través de un comunicado oficial, el gremio resaltó la impecable trayectoria del profesional, subrayando su profesionalismo y su dedicación a la salud pública en las regiones más apartadas del país, cualidades que lo posicionaron como un referente de ética y entrega hacia sus pacientes.

El gremio informó que realizará un seguimiento exhaustivo del caso ante las autoridades competentes, solicitando el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y, de corresponder, la identificación de los responsables.

La institución reafirmó su solidaridad con los familiares de la víctima, comprometiéndose a brindar un apoyo integral, incluyendo asesoría legal especializada con el fin de acompañarlos durante el proceso judicial y proteger sus derechos.

La muerte de este joven médico serumista no solo representa una gran pérdida personal para su familia y colegas, sino también una llamada de atención sobre las dificultades que enfrentan quienes sirven en las comunidades más necesitadas.