Amplían horarios del Metropolitano por concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a los asistentes de los dos conciertos de Alejandro Sánz en Lima sobre la ampliación de su horario de atención para un retorno seguro hacia sus hogares. El evento está programado para este miércoles 25 y jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional.

Amplían acceso a Estación Estadio Nacional

A pocas horas del primer concierto de Alejandro Sanz en Lima, la ATU indica que se ampliará el acceso hacia la Estación Estadio Nacional del Metropolitano hasta la medianoche.

La ampliación está programada para este miércoles 25 y jueves 26 de febrero, las dos fechas del recital ofrecido por el cantante español en Lima.

Además, el servicio 301 del Corredor Azul mantendrá su horario habitual el cual está programado de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. La ruta 301 que va desde Amancaes (Rímac) con Plaza Butters (Barranco) es la estación más cercana al Estadio Nacional.

🎶 𝗔𝗺𝗶𝗴𝗮 𝗺𝗶𝗮...

no te quedes pensando en cómo volver. 🚍



25 y 26 de febrero ampliamos el horario del @Metropolitano_L por el concierto en el Estadio Nacional.



Canta todo. 🚌 Nosotros nos encargamos del regreso.#AlejandroSanz pic.twitter.com/HxpCYlnvyf — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 24, 2026

Por otro lado, la ATU también informa sobre los paraderos de taxis autorizados alrededor del estadio. Son cinco puntos designados por el organismo de transporte en donde se puede tomar estos vehículos.

El lugar más cercano de los paraderos se encuentra a pocos metros del estadio, ubicado en el jirón Madre de Dios y la calle José Díaz. El otro punto se encuentra en la intersección de la avenida 28 de Julio y General Salaverry.

Mapa de ingresos para concierto de Alejandro Sanz

El mapa de acceso para el concierto de Alejandro Sanz fue publicado para brindar orientación a los asistentes a ambos conciertos.

Tribuna Occidente: puertas 1 a la 8 (los palcos ingresan por la puerta 5).

puertas 1 a la 8 (los palcos ingresan por la puerta 5). Tribuna Norte: puertas 12, 14 y 16, con ingreso masivo desde la calle José Díaz.

puertas 12, 14 y 16, con ingreso masivo desde la calle José Díaz. Tribuna Oriente: puertas 19 a la 26, por la calle aledaña a la Vía Expresa.

Por el otro lado, el ingreso a la Zona Preferencial se dará por la puerta 9, por el jirón Manuel Corpancho. Mientras que el acceso a la Zona VIP será por la puerta 18, por la calle aledaña a la Vía Expresa.

En el caso del ingreso a la zona Platinum Central se cuentan con dos ingresos dependiendo si el número de ticket. En el caso sea número impar el acceso se da por la entrada entre la calle Jirón Madre de Dios con Vía Expresa. En el caso sea número par, el ingreso se da por la calle José Díaz con el jirón Madre de Dios.