¡Rescate en tiempo récord!: PNP libera con vida a empresario minero tras violento en Cajamarca

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La rápida intervención de la Policía Nacional del Perú evitó un desenlace fatal. El empresario trujillano Javier Mercedes Chávez, dedicado al rubro minero y conocido como 'Muky', fue rescatado con vida luego de haber sido secuestrado la noche del 23 de febrero en el sector Barrio Santa Ana, provincia de Cajabamba, región Cajamarca.

Tras conocerse el rapto, la Región Policial Cajamarca activó un operativo inmediato con apoyo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). Los agentes ejecutaron intervenciones simultáneas en distintos puntos estratégicos hasta ubicar el inmueble donde el empresario permanecía retenido. Luego de ingresar al lugar, lograron liberarlo y ponerlo bajo resguardo policial.

Durante la operación fueron detenidos Javier Cruz (30) y Kelver Sandoval (34), señalados como presuntos autores del secuestro e integrantes de la banda criminal "Los Norteños". En el inmueble se incautaron armas de fuego, municiones, celulares, prendas con distintivos policiales, pasamontañas y más de 9 mil soles en efectivo, además de otros objetos vinculados al delito.

Un secuestro planificado con uniforme policial

El rapto ocurrió en un hotel de Cajabamba. Según investigaciones, al menos seis sujetos vestidos con uniformes similares a los de la DINOES irrumpieron en el lugar y se llevaron al empresario en dos camionetas pick up. Testigos fueron reducidos y despojados de sus pertenencias, mientras los delincuentes simulaban un operativo oficial.

Los captores exigieron hasta 7 millones de dólares a la familia, enviando mensajes por WhatsApp con amenazas de tortura si se daba aviso a la Policía. Esta cifra encendió las alertas y movilizó no solo a las autoridades, sino también a las rondas campesinas y pobladores organizados.

Las imágenes grabadas por testigos fueron clave para reconstruir los hechos. En los videos se observa cómo los falsos policías actuaron con violencia y rapidez, incluso llevándose dinero en efectivo del lugar.

♬ sonido original - ELCAZADORENMIRA @elcazadorenmira SECUESTRO EN CAJABAMBA AL EMPRESARIO EL MUKI 🛻🛻 Fue sacado de su vivienda en horas de la noche aproximadamente las 11:05. pm con rumbo desconocido en dos camionetas , se espera que la PNP de la Comisaría Sectorial de Cajabamba este al tanto para iniciar las investigaciones correspondientes. #ELCAZADORENMIRA

Búsqueda intensa y presión ciudadana

Desde el primer momento, la Policía activó un plan de búsqueda con apoyo de ronderos, tenientes gobernadores y vecinos. A través de grupos de WhatsApp, la población compartió información sobre el desplazamiento de vehículos sospechosos, lo que permitió cerrar rutas y acorralar a los implicados.

Finalmente, el empresario fue hallado en una choza del caserío de Huayllabamba la tarde del martes 24 de febrero. Había pasado menos de 24 horas en cautiverio. Actualmente se encuentra en la comisaría de Cajabamba mientras continúan las investigaciones para determinar si detrás del hecho estarían otras organizaciones criminales que operan entre Cajamarca y La Libertad.