Sporting Cristal vs. Carabobo FC: Evalúan cambiar sede del encuentro tras ataque a hinchas rimenses

La clasificación de Sporting Cristal a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 quedó marcada por un violento episodio en el Callao. Tras vencer a 2 de Mayo en la definición por penales, un grupo de hinchas rimenses fue atacado a la salida del estadio Miguel Grau. Delincuentes interceptaron el bus en el que se desplazaban y lanzaron piedras y bombardas, generando momentos de tensión y alarma.

El hecho, registrado en videos que circularon rápidamente en redes sociales, puso en evidencia la falta de seguridad en la zona y generó preocupación entre los aficionados. Ante esta situación, la directiva de Cristal estaría evaluando no volver a jugar en el recinto chalaco para sus próximos compromisos internacionales, con el objetivo de proteger a su hinchada y evitar nuevos incidentes.

En ese contexto, el periodista Kevin Pacheco informó que el club ya explora alternativas y que una de las opciones más avanzadas sería disputar el partido de vuelta contra Carabobo FC en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), tras descartar el Estadio Nacional por el mal estado del campo y actividades programadas.

La decisión aún no ha sido oficializada, pero se espera que se concrete en los próximos días, en coordinación con la Conmebol y con el club Alianza Lima.

Calendario de la Fase 3

El primer encuentro entre Cristal y Carabobo se jugará en Venezuela entre el 3 y 5 de marzo, mientras que el partido de vuelta será en Perú el 10 o 12 de marzo. La localía para el encuentro decisivo corresponde a los rimenses por su mejor posición en el ranking de la Conmebol, lo que les permitirá contar con el apoyo de su afición en un partido clave.

El ganador de la serie accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un premio de 3 millones de dólares. En caso de quedar eliminado, Cristal pasará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con un ingreso de 900 mil dólares. Hasta el momento, el club ya ha acumulado 1,1 millones de dólares en premios por avanzar en las fases previas.

⏱️ 90+8' | ¡FINAAAAAL! CLASIFICADOS A FASE 3 🫡💪



AMÉRICA, ESTO ES 𝘾𝘼𝙍𝘼𝘽𝙊𝘽𝙊. 𝑺𝑰𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬 𝑷𝑶𝑹 𝑵𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 𝑮𝑬𝑵𝑻𝑬 🫀🇱🇻@Huachipato 1-2 #CaraboboFC | (Global: 1-3)



Goles

⚽ E. Ramírez - 29'

⚽ E. Tortolero - 42'

😡 C. Martínez - 87'#GloriaEterna 🏆 pic.twitter.com/n6yi8qN08W — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) February 25, 2026

El ataque a los hinchas rimenses no solo afecta la imagen del fútbol peruano, sino que también obliga a los clubes a replantear la seguridad de sus partidos internacionales. La decisión de Sporting Cristal de buscar una nueva sede refleja la necesidad de proteger a su afición y garantizar un entorno seguro en encuentros de alta convocatoria.

La violencia registrada en el Callao abre un debate sobre la capacidad de las autoridades para garantizar seguridad en torneos internacionales y sobre la responsabilidad de los clubes al elegir sus escenarios. Con la clasificación en juego y la expectativa de millones de dólares en premios, Cristal enfrenta el reto de combinar rendimiento deportivo con medidas de protección para sus seguidores.