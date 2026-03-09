Escasez de GLP y gas doméstico genera largas colas y alza en tarifas de taxi en Tacna

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Conductores reportaron escasez de GLP en establecimientos ubicados en la avenida Industrial. En el grifo de Repsol no había combustible durante la mañana. Trabajadores del lugar indicaron que una cisterna llegaría aproximadamente a las 10:00 a. m.; sin embargo, el abastecimiento sería limitado.

En contraste, el grifo "Saturnina" de Petroperú, también ubicado en la avenida Industrial, sí contaba con GLP, el cual se vendía a S/ 7.99. No obstante, la atención se realizaba de forma racionada, permitiendo cargar solo hasta S/ 30 por vehículo, lo que generó esperas de hasta media hora, según reportó un conductor.

La situación se repite en el grifo de Repsol ubicado en la avenida Bohemia Tacneña, donde se formó una larga cola de taxis y mototaxis ante el desabastecimiento registrado en otros establecimientos de la ciudad.

En este punto, el GLP también se vende a S/ 7.99, cuando la semana pasada su precio bordeaba los S/ 6.29. En cuanto a otros combustibles, el diésel se comercializa a S/ 18.29, la gasolina regular a S/ 17.99 y la gasolina premium a S/ 18.99.

Taxistas elevan tarifas por alza del combustible

El incremento en el precio del combustible ya comenzó a reflejarse en el servicio de transporte. José Ticona, secretario general del gremio de taxistas Fredetax (Frente Regional de Defensa de Taxistas) señaló que la tradicional tarifa de seis soles en el cercado de Tacna "ya murió" por el momento.

Según explicó el dirigente, actualmente los viajes dentro del cercado se están cobrando entre S/ 7 y S/ 8, dependiendo de la distancia.

El incremento responde al alza del precio de los combustibles y al desabastecimiento que se viene registrando en algunos grifos, informó. Asimismo, indicó que los conductores se sienten desconcertados por la subida de precios.

Largas colas por gas doméstico

La situación también afecta a los hogares. Desde las 5:00 a. m. se registró una larga fila en los exteriores de la empresa Surgas, donde se vende el balón de gas doméstico a S/ 52 por persona, con la restricción de un balón por cliente.

Una mujer que se dedica a la venta de comida señaló que no descarta subir el precio de sus productos debido al incremento del costo del gas en otros puntos de la ciudad. En tanto, otro ciudadano indicó que tuvo que acudir hasta Surgas porque en otros lugares no logró encontrar gas doméstico disponible.