Congresista Edwin Martínez critica renuncia de Luis Quiroz como ministro de Salud: "Las ratas huyen"

11/03/2026

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció en torno a la renuncia presentada por Luis Quiroz al cargo de ministro de Salud. Al respecto, cuestionó que la mencionada autoridad haya tomado esa decisión en medio de una inestabilidad no solo en dicho sector, sino en todo el país.

Arremete contra Luis Quiroz

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario no dudó en expresar su rechazo hacia esta decisión, señalando que Quiroz debió "doblegar esfuerzos" en lugar de tomar la salida "más fácil".

"Cuando el barco se empieza a hundir, las ratas huyen, no hay otras palabras, quien ve que su barco está hundiéndose tiene que doblegar esfuerzos para que no se caiga, fácil es irse", dijo a Canal N, este miércoles 11 de marzo.

De acuerdo a Martínez, el Perú estaría pasando por una situación de inestabilidad debido a que las autoridades no han tomado decisiones con firmeza a favor de la población, por el contrario, se habrían priorizado intereses personales y económicos.

En tal sentido, el congresista resaltó que existe una crisis en el sector Salud, precisando la falta de elementos esenciales como tomógrafos, cardiógrafos, entre otros equipos. Asimismo, recordó el problema del desabastecimiento de medicamentos en distintos hospitales.

Dichas brechas debieron ser atendidas por el ministro en acción, en este caso Luis Quiroz, quien, según Martínez, no habría "dado la talla".

Edwin Martínez, congresista, sobre renuncia de Luis Quiroz como ministro de Salud: Cuando el barco se empieza a hundir, las ratas huyen



— Canal N (@canalN_) March 11, 2026

Cabe mencionar que, la decisión de Quiroz se presenta a pocos días de que el Gabinete Ministerial de Denisse Miralles se presente en el Pleno del Congreso para exponer su plan de Gobierno y así puedan solicitar el voto de confianza a las distintas bancadas.

Miralles sobre renuncia de Quiroz

Como se recuerda, la premier Denisse Miralles informó, el último martes 10 de marzo, que el ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó formalmente su carta de renuncia. Dicho documento se encuentra actualmente en una etapa de evaluación por parte de la Presidencia y la propia PCM.

Miralles señaló que, si bien se ha recibido la determinación de Quiroz para dar un paso al costado en dicha cartera, la decisión final se tomará considerando la continuidad de las políticas públicas en el sector Salud.

En conclusión, la decisión del aún ministro de Salud, Luis Quiroz, viene causando diversas reacciones en el Legislativo, este fue el caso de Edwin Martínez, quien cuestionó que la mencionada autoridad haya tomado la determinación de renunciar en medio de una crisis en dicho sector.