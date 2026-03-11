RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Cuestionó decisión

Congresista Edwin Martínez critica renuncia de Luis Quiroz como ministro de Salud: "Las ratas huyen"

En declaraciones a la prensa, el parlamentario Edwin Martínez consideró que Luis Quiroz debió reforzar sus acciones ante la crisis en el sector Salud. "Fácil es irse", enfatizó.

Edwin Martínez critica renuncia de Luis Quiroz como ministro de Salud
Edwin Martínez critica renuncia de Luis Quiroz como ministro de Salud (Composición Exitosa)

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció en torno a la renuncia presentada por Luis Quiroz al cargo de ministro de Salud. Al respecto, cuestionó que la mencionada autoridad haya tomado esa decisión en medio de una inestabilidad no solo en dicho sector, sino en todo el país.

Arremete contra Luis Quiroz

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario no dudó en expresar su rechazo hacia esta decisión, señalando que Quiroz debió "doblegar esfuerzos" en lugar de tomar la salida "más fácil".

"Cuando el barco se empieza a hundir, las ratas huyen, no hay otras palabras, quien ve que su barco está hundiéndose tiene que doblegar esfuerzos para que no se caiga, fácil es irse", dijo a Canal N, este miércoles 11 de marzo.

De acuerdo a Martínez, el Perú estaría pasando por una situación de inestabilidad debido a que las autoridades no han tomado decisiones con firmeza a favor de la población, por el contrario, se habrían priorizado intereses personales y económicos.

En tal sentido, el congresista resaltó que existe una crisis en el sector Salud, precisando la falta de elementos esenciales como tomógrafos, cardiógrafos, entre otros equipos. Asimismo, recordó el problema del desabastecimiento de medicamentos en distintos hospitales.

Renuncia de ministro de Salud: "APP no tiene presencia dentro del Minsa", afirmó César Vásquez
Lee también

Renuncia de ministro de Salud: "APP no tiene presencia dentro del Minsa", afirmó César Vásquez

Dichas brechas debieron ser atendidas por el ministro en acción, en este caso Luis Quiroz, quien, según Martínez, no habría "dado la talla"

Cabe mencionar que, la decisión de Quiroz se presenta a pocos días de que el Gabinete Ministerial de Denisse Miralles se presente en el Pleno del Congreso para exponer su plan de Gobierno y así puedan solicitar el voto de confianza a las distintas bancadas.

El Ministro de Salud, Luis Quiroz presenta carta de renuncia en medio de crisis política
Lee también

El Ministro de Salud, Luis Quiroz presenta carta de renuncia en medio de crisis política

Miralles sobre renuncia de Quiroz

Como se recuerda, la premier Denisse Miralles informó, el último martes 10 de marzo, que el ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó formalmente su carta de renuncia. Dicho documento se encuentra actualmente en una etapa de evaluación por parte de la Presidencia y la propia PCM.

Miralles señaló que, si bien se ha recibido la determinación de Quiroz para dar un paso al costado en dicha cartera, la decisión final se tomará considerando la continuidad de las políticas públicas en el sector Salud.

En conclusión, la decisión del aún ministro de Salud, Luis Quiroz, viene causando diversas reacciones en el Legislativo, este fue el caso de Edwin Martínez, quien cuestionó que la mencionada autoridad haya tomado la determinación de renunciar en medio de una crisis en dicho sector.

Temas relacionados Edwin Martínez inestabilidad Luis Quiroz Ministro de salud renuncia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA