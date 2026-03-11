Adulto mayor de 93 años revela que su ÚNICO HIJO lo abandonó en un asilo: "Pura trampa me hizo"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre de 93 años conmovió a todos en redes sociales al contar que su único hijo lo dejó desahuciado en un asilo. Pese a que mantenía la esperanza de volver a verlo, él no regresó más. El caso se volvió viral.

Hijo abandonó a su padre en asilo

Tiene 93 años, un solo hijo y hoy vive el olvido tras ser engañado. De acuerdo al material audiovisual difundido en la famosa plataforma china de TikTok, un hombre de 93 años reveló, entre lágrimas, cómo la persona a quien le dio la vida lo abandonó en un asilo bajo artimañas.

El nonagenario contó su historia desde un centro de cuidado para personas de tercera edad en México. Según su relato, sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando y solicitó apoyo médico para la fractura y al presentar también problemas de visión; sin embargo, en lugar de recibir atención especializada, fue llevado a un asilo donde actualmente reside.

"Yo me rompí una pierna y no podía trabajar. Le dije que viniera y trajera un médico para que también me revisaran el ojo izquierdo porque no veo nada. No me trajo a los médicos, me trajo aquí. Pura trampa me hizo", indicó en un inicio.

Hombre llevado al asilo bajo engaños

El video que se volvió viral rápidamente y que conmovió a miles de usuarios de TikTok muestra como el hombre con la voz entrecortada señala que desde que ingresó a ese asilo no ha vuelto a ver a su hijo, que según relató, ya no quería darle de comer ni seguir cuidándolo antes de llegar a ese establecimiento.

Sostuvo que los problemas y el quiebre familiar se habría dado desde hace mucho tiempo, pero no imaginó que su hijo lo trataría de esa manera. Pese a que reconoció que en el lugar recibe alimentación y un espacio para descansar, agregó que la ausencia familiar es lo que más le afecta emocionalmente.

"Lo único es que no estoy con mi gente y eso es lo que me entristece. (...) No todos los hijos son buenos. Ten cuidado cuando tengas tus hijos. El padre es bueno con ellos porque los busca y los cuida cuando están enfermos. El amor de los hijos hacia los padres es diferente", concluyó en el material audivovisual compartido por la cuenta del tiktoker Yulai.

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse,la escena obtuvo cientos de comentarios de usuarios que lamentaron que un hijo no vele por el bienestar de su padre, quien por muchos años le dio todo su apoyo y buscó la forma de sacarlo adelante.

Es así como la historia de un hombre de 93 años sobre que su hijo lo abandonó en un asilo, sigue sumando voces de apoyo en redes sociales y brinda una reflexión sobre el rol de la familia y el estado en el cuidado de nuestros adultos mayores.