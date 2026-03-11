RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Elecciones 2026

Wolfgang Grozo: En contra de la pena de muerte y a favor de la cadena perpetua para corruptos

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, descartó la aplicación de la pena de muerte en el Perú en un eventual Gobierno suyo.

Wolfgang Grozo
Wolfgang Grozo Difusión

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El candidato presidencial por el partido político "Integridad Democrática", Wolfgang Grozo, estuvo este miércoles 11 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también mayor en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana y de corrupción al más alto nivel que atenta a diario contra todos los peruanos, dejando en claro su postura sobre cómo sancionar a quienes se ponen al margen de la ley. 

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados cadena perpetua elecciones 2026 Pena de muerte peru Wolfgang Grozo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias