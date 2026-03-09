Tragedia en Trujillo: Municipalidad clausuró discoteca Dalí por 30 días tras atentado con explosivos

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso la clausura, por el plazo de 30 días hábiles, de la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. Esto tras el reciente atentado con explosivos que dejó más de 30 heridos.

Trabajo en conjunto

De acuerdo a información brindada por la propia institución, la medida fue ejecutada durante horas de la tarde del último sábado 7 de marzo, luego que se produjo dicho atentado mientras la agrupación de cumbia, 'Amor Rebelde', se encontraba en el escenario.

En tal sentido, se conoció que hasta los exteriores de la discoteca Dalí llegó personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la comuna provincial, con apoyo del grupo IRAM y efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes.

Incumplimiento de ordenanzas municipales

Durante la diligencia, los fiscalizadores verificaron el incumplimiento de las ordenanzas municipales N.° 019-2025 y N.° 050-2025, al evidenciarse que el local, cuyo giro comercial corresponde a discoteca, habría permitido el ingreso de menores de edad a este espacio en donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas.

"Esta situación representa un riesgo para la salud e integridad de los menores, por lo que se procedió a imponer la medida de clausura temporal por 30 días hábiles, conforme a la infracción tipificada en el código 1.15 de la normativa municipal vigente", precisaron en sus redes sociales.

Cabe mencionar que, como parte de la medida de cierre, el personal municipal también realizó la soldadura de todos los accesos del establecimiento, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la sanción y evitar el funcionamiento del establecimiento durante el periodo de cierre.

PNP captura a tres presuntos implicados

Como se recuerda, la Policía Nacional confirmó la captura de tres presuntos implicados en el atentado presentado durante una fiesta en el local nocturno. La principal hipótesis apunta a un caso de extorsión, una modalidad criminal que en los últimos años ha golpeado con fuerza a negocios y locales nocturnos en la región La Libertad.

De tal modo, las autoridades indagan si el ataque fue una advertencia contra los dueños del local nocturno. Aunque la investigación sigue en curso, la policía no descarta que detrás del atentado exista una estructura criminal más grande.

En conclusión, personal de la Municipalidad de Trujillo procedió con la clausura temporal de la discoteca Dalí, en donde se produjo un ataque con explosivos que dejó más de 30 personas heridas.