España informa de su primer caso sospechoso de hantavirus, vinculado con el brote del crucero

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de España, a través del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó este viernes 8 de mayo del primer caso sospechoso de hantavirus en su territorio, exactamente en la ciudad de Alicante.

El caso se encuentra vinculado con el brote de hantavirus que inició en el crucero 'MV Hondius', que corresponde a la cepa Andes, la única transmisible de persona a persona.

¿Qué se sabe sobre el caso sospechoso?

El caso sospechoso se trata de una mujer de 32 años que compartió vuelo con una paciente que falleció en Johanesburgo, en Sudáfrica, tras enfermarse en el crucero e intentar viajar con rumbo a Amsterdam.

Sumado a ello, se han contactado en Sudáfrica con una persona más que es sospechosa de contagio, también por el contacto con esa misma paciente fallecida y cuya infección está confirmada. Cabe destacar que la paciente que fallecida en Johanesburgo sería la viuda del primer hombre que murió en el crucero.

"España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuestro país en ese viaje. Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante", indica.

El caso español sospechoso presenta "síntomas compatibles" con la enfermedad de hantavirus, registrando una "sintamotología respiratoria leve". Actualmente, se encuentra hospitalizada y en aislamiento en un hospital de Alicante, esperando conocer el resultado de la prueba que se le ha realizado.

📺 TV en DIRECTO | El Gobierno informa de un caso sospechoso de hantavirus en Alicante: "Dos de las personas que se sentaron en el entorno de la pasajera que acabó muriendo en Johhanesburgo tenían como destino España" https://t.co/udocVEzdLk pic.twitter.com/1r1L1JRhwE — EL PAÍS (@el_pais) May 8, 2026

Cuarentena por hantavirus será de 42 días

Según informaron las autoridades sanitarias del país europeo, la cuarentena por hantavirus de los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' será de 42 días "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas".

En la misma conferencia, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, sostuvo que actualmente existen ocho países que se encuentran dispuestos a repatriar a sus nacionales que se encuentran en el crucero afectado por el brote de hantavirus. Entre ellos se encuentran Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía.

Cabe precisar que, hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de cinco casos de contagio confirmados, tres sospechosos y tres fallecidos por el brote de hantavirus en el crucero que partió de Argentina.