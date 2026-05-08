Cantante argentino anunció nuevo disco y hace una fuerte declaración: "Qué tiempos aburridos nos tocó vivir, tiren los teléfonos"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En su gira por el mundo con su trabajo Sale el Sol Tour 2026, el cantante de nacionalidad argentina sigue renovando su propuesta musical por medio del lanzamiento de "Shine", el primer sencillo de su próximo álbum, después de haber hecho una pausa en sus lanzamientos musicales.

Regreso a los escenarios tras complicaciones de salud

Luego de sufrir una caída en el año 2024, que le provocó una fractura en las costillas, el intérprete y compositor Fito Páez tuvo que tomar un prolongado reposo tras ser intervenido quirúrgicamente. Por medio de esta pausa, su capacidad de creación despertó y nacieron las letras que conforman las canciones que saldrán en su próximo álbum.

Dicha creación musical tiene un origen personal que hizo que el cantante vuelva a los orígenes del rock. Asimismo, el momento de desconexión lo hizo reflexionar frente a la era digital que se vive en la actualidad.

¿Qué quiere transmitir el cantante con su reciente lanzamiento?

El sencillo publicado el pasado 6 de mayo, posee un sonido abrupto con una lírica directa en el que la producción evoca el trabajo de representantes icónicos del rock como John Lennon y Phil Spector.

Por medio de esta propuesta, Páez suena a una versión clásica, siguiendo un concepto existencialista que cuestiona la era digital que se vive en la actualidad por medio de las redes sociales.

La canción engloba un proceso de deshumanización por la tecnología. Asimismo, algunas de las frases que más destacan dentro de la pieza musical eson: "Salgan a las calles, desconéctense del feed", "¡Qué tiempos aburridos nos tocó vivir, tiren los teléfonos!", "Me gustaba cuando el mundo andaba todo dado vuelta, desesperadamente feliz...".

Dichas frases que pertenecen a las estrofas de la canción de más de cuatro minutos captaron la atención rápidamente de los usuarios al ver este regreso a las plataformas de manera sorpresiva, pero cargada de sentimiento.

El video musical en blanco y negro, hace que el ambiente sonoro sea de protesta y cambios musicales importantes que pueden generar sorpresa en los oyentes.

Además, según la nota de prensa que dio a conocer la información de este sencillo dice que esta sería una versión más auténtica del origen del rock que tiene como finalidad comunicar.

"Fluye en la senda de los orígenes del rock 'n' roll y relata su visión del estado del mundo de hoy"

En conclusión, el inicio de este anuncio del cantante argentino hizo que se marcara una importante expectativa de lo que será el resto de canciones que acompañen el nuevo disco.