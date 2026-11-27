27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias registradas en Piura ocasionaron filtraciones y humedad en diversos ambientes del Hospital Regional José Cayetano Heredia, por lo que EsSalud adoptó medidas preventivas para proteger a los pacientes y al personal de salud, así como garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Como parte de estas acciones, la Red Asistencial Piura dispuso la reubicación de 11 pacientes de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) hacia el auditorio del establecimiento y el traslado de otros cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) al área de Cirugía.

Reorganizan servicios por afectaciones en infraestructura

Debido a los daños ocasionados por las lluvias, EsSalud también dispuso la suspensión temporal del Servicio de Terapia Física y la reprogramación de las atenciones del Servicio de Imágenes, cuyas instalaciones presentan afectaciones que requieren una evaluación para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

En cuanto al Centro Quirúrgico, las filtraciones registradas comprometieron el Quirófano II. Frente a este escenario, la Red Asistencial Piura viene evaluando la suspensión temporal de las cirugías electivas, con el objetivo de priorizar las intervenciones de emergencia de acuerdo con la condición clínica de cada paciente.

No obstante, la institución precisó que las consultas médicas mantienen su programación habitual, por lo que los asegurados que tienen citas programadas podrán continuar con sus atenciones. Estas medidas forman parte de las acciones adoptadas para mantener operativos los servicios que no presentan restricciones por las condiciones de la infraestructura.

Refuerzan atención frente al dengue y otras enfermedades

De manera paralela a las medidas implementadas en el hospital, EsSalud viene reforzando el apoyo asistencial para responder a la demanda de pacientes con dengue y otras enfermedades, especialmente de aquellos que requieren evaluación, tratamiento y seguimiento médico.

En ese contexto, durante la VIII Sesión Extraordinaria de la Plataforma Regional de Defensa Civil se coordinaron acciones con la Dirección Regional de Salud de Piura y otras autoridades locales para fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria frente al dengue, la leptospirosis y las mordeduras de serpientes, riesgos que también requieren atención ante las condiciones generadas por las lluvias e inundaciones.

EsSalud adopta medidas preventivas en el Hospital Cayetano Heredia.

Evalúan recuperación de ambientes afectados

La Red Asistencial Piura continúa inspeccionando las condiciones de la infraestructura hospitalaria y ejecutando acciones orientadas a recuperar progresivamente los ambientes perjudicados por las precipitaciones. El restablecimiento de los servicios restringidos dependerá de que las instalaciones reúnan las condiciones necesarias para brindar una atención segura.

Asimismo, EsSalud señaló que comprende la preocupación de los asegurados y sus familiares ante las dificultades ocasionadas por esta emergencia. Por ello, reafirmó que la protección de los pacientes y la continuidad de los servicios de salud constituyen prioridades durante esta contingencia.

Finalmente, debido a que la situación puede cambiar conforme evolucionen las condiciones climáticas y de infraestructura, la institución continuará informando a través de sus canales oficiales sobre las medidas adoptadas, las posibles modificaciones en la programación de las atenciones y la recuperación de los ambientes afectados.