27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Defensoría del Pueblo cuestionó a las autoridades y servidores públicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) por la falta de coordinación frente a las lluvias en Piura. Ello impidió operar a tiempo las motobombas entregadas con anticipación, provocando inundaciones y aniegos que afectaron a miles de personas.

Como se sabe, los equipos no funcionaron oportunamente debido a la falta de activación municipal, la escasez de combustible y la ausencia de operarios. Durante la sesión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en Piura informó que las motobombas disponibles no lograron evacuar a tiempo las aguas acumuladas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno Regional de Piura y a los alcaldes provinciales a garantizar la operatividad inmediato de motobombas con el propósito de evacuar las aguas pluviales acumuladas tras las intensas lluvias. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 27, 2026

Pedido a municipios y Fuerzas Armadas

Ante ello, la entidad reiteró a los alcaldes provinciales y distritales que recibieron motobomba s su obligación de ponerlas en funcionamiento de inmediato en las zonas con agua acumulada. Para lograrlo, deben asegurar el abastecimiento de combustible, mangueras y accesorios en buen estado, además de personal capacitado.

En esa línea, exhortó al Gobierno Regional de Piura a liderar la articulación con los gobiernos locales para priorizar los sectores de mayor riesgo. Esto incluye lugares donde el agua amenaza viviendas, restringe el acceso a establecimientos de salud, compromete servicios básicos o impide el paso de vehículos de emergencia.

Asimismo, solicitó al Ejército del Perú y a la Fuerza Aérea del Perú verificar la operatividad de sus motobombas y coordinar su despliegue con el gobierno regional, especialmente en los sectores donde la capacidad de respuesta municipal resulte insuficiente.

Derechos y alcances de Ley 30787

Cabe mencionar que la Defensoría recordó que la Ley N° 30787 establece el derecho de las personas afectadas o damnificadas a recibir una respuesta inmediata del Estado. Por ello, las entidades del SINAGERD deben actuar de manera coordinada para cumplir con estos derechos fundamentales.

En cumplimiento de esta norma, la Defensoría pidió garantizar la evaluación, identificación y registro de las familias para entregar bienes de ayuda humanitaria y habilitar albergues temporales con habitabilidad, salubridad, seguridad y privacidad.

También exigió priorizar derechos como vida, salud, alimentación, vivienda, agua potable, saneamiento, educación y seguridad, dando atención preferente a grupos vulnerables.

No obstante, la entidad remarcó que esta atención preferente abarca a niños, adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes presenten afectaciones severas en su salud física o emocional.