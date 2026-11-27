27/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Colombia Gustavo Petro denunció públicamente este viernes el presunto retiro del cuadro que simboliza su presidencia de la Casa de Nariño, sede principal del Ejecutivo colombiano, y calificó la medida como un intento de censura y veto político contra quienes piensan distinto a sectores tradicionales.

Denuncia abierta

En su publicación, difundida este viernes a través de X durante la tarde, el exmandatario afirmó: "Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño".

Para respaldar su crítica, Gustavo Petro comparó lo ocurrido con los casos históricos de Juan José Nieto (mencionado en su mensaje como Carlos Nieto, el primer presidente afrodescendiente de Colombia) y del general José María Melo, señalando que se busca "anular la diferencia en nuestra historia" mediante la exclusión de figuras o posturas que no son afines al gobierno actual.

La presunta orden habría partido desde la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con menciones a la administración bajo el mando de Carlos Ramón González, sin que el organismo haya emitido una explicación oficial sobre el motivo del retiro ni el paradero de la obra.

Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmenteinolvidables. Pero ahí están los datos, el primer presidente progresista desde Alfonso López Pumarejo, Gustavo Petro demostró que el salario mínimo vital familiar es palanca de crecimiento económico, demostré como se reduce al mínimo histórico la pobreza y el hambre en Colombia, demostré que Colombia se puede industrializar y que la industria puede jalonar el crecimiento económico real, demostré que en Colombia si se puede construir un estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundante de la paz demostré como se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país: el San Juan de Dios. La justicia social sí se puede realizar en Colombia. Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables. Lee también NASA lanza campaña para adoptar un píxel de las primeras imágenes del telescopio Roman: así puedes reclamar uno November 27, 2026

Defiende su gestión en Colombia

En el mismo mensaje en X, Gustavo Petro reivindicó lo que consideró logros de su administración de cuatro años entre 2022 y 2026, presentándose como el primer presidente progresista desde Alfonso López Pumarejo y destacando medidas económicas durante su gestión.

El exmandatario cerró su pronunciamiento sosteniendo que el recuerdo de su proyecto político trasciende la exhibición de símbolos oficiales. Cabe precisar que, al cierre de esta edición, el actual mandatario Abelardo de la Espriella no ha emitido algún pronunciamiento oficial que dé mayores luces sobre este episodio.

"Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables", señaló Petro

La denuncia de Gustavo Petro sobre el retiro de su retrato de la Casa de Nariño reabrió la discusión en Colombia sobre el valor simbólico de los retratos presidenciales y la memoria histórica de los exmandatarios. A falta de una versión oficial del Dapre sobre lo ocurrido con la pintura, el episodio se mantiene a la espera de ser esclarecido en la sede de gobierno.