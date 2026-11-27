27/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 27/11/2026
El expresidente de Colombia Gustavo Petro denunció públicamente este viernes el presunto retiro del cuadro que simboliza su presidencia de la Casa de Nariño, sede principal del Ejecutivo colombiano, y calificó la medida como un intento de censura y veto político contra quienes piensan distinto a sectores tradicionales.
Denuncia abierta
En su publicación, difundida este viernes a través de X durante la tarde, el exmandatario afirmó: "Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño".
Para respaldar su crítica, Gustavo Petro comparó lo ocurrido con los casos históricos de Juan José Nieto (mencionado en su mensaje como Carlos Nieto, el primer presidente afrodescendiente de Colombia) y del general José María Melo, señalando que se busca "anular la diferencia en nuestra historia" mediante la exclusión de figuras o posturas que no son afines al gobierno actual.
La presunta orden habría partido desde la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con menciones a la administración bajo el mando de Carlos Ramón González, sin que el organismo haya emitido una explicación oficial sobre el motivo del retiro ni el paradero de la obra.
Defiende su gestión en Colombia
En el mismo mensaje en X, Gustavo Petro reivindicó lo que consideró logros de su administración de cuatro años entre 2022 y 2026, presentándose como el primer presidente progresista desde Alfonso López Pumarejo y destacando medidas económicas durante su gestión.
El exmandatario cerró su pronunciamiento sosteniendo que el recuerdo de su proyecto político trasciende la exhibición de símbolos oficiales. Cabe precisar que, al cierre de esta edición, el actual mandatario Abelardo de la Espriella no ha emitido algún pronunciamiento oficial que dé mayores luces sobre este episodio.
"Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables", señaló Petro
La denuncia de Gustavo Petro sobre el retiro de su retrato de la Casa de Nariño reabrió la discusión en Colombia sobre el valor simbólico de los retratos presidenciales y la memoria histórica de los exmandatarios. A falta de una versión oficial del Dapre sobre lo ocurrido con la pintura, el episodio se mantiene a la espera de ser esclarecido en la sede de gobierno.