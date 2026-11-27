27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La franquicia de compra de licores en la Zona Comercial de Tacna se mantendría vigente hasta el año 2030, luego de que el Gobierno avanzara en la modificación de la normativa que restringía la adquisición de estos productos. Así lo declaró el presidente del directorio de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna (Zofratacna), Efraín Mamani Suárez, quien precisó que la propuesta contempla una ampliación de tres años, desde el 2027 hasta el 2030.

Proyecto de decreto supremo espera promulgación

Mamani explicó que la preocupación surgió a raíz del Decreto Supremo N.° 324, emitido el 30 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Economía y Finanzas, que estableció restricciones sobre un grupo de 20 subpartidas arancelarias correspondientes a bebidas alcohólicas comercializadas en la Zona Comercial de Tacna.

La disposición generó dificultades para los comerciantes, debido a que los visitantes ya no podían adquirir determinados licores bajo el beneficio de la franquicia de compra y trasladarlos al resto del país. Frente a esta situación, Zofratacna presentó pedidos para modificar la norma y retirar dicha restricción.

El presidente del directorio señaló que, en mayo de 2026, se publicó el Decreto Supremo N.° 094-2026-EF, mediante el cual se autorizaron 1,618 subpartidas arancelarias para la comercialización de productos en la Zona Comercial de Tacna. Dentro de este listado también fueron consideradas las 20 subpartidas correspondientes a los licores, situación que, según explicó, sustentó el pedido de modificación de la disposición anterior.

"El 23 de noviembre nos ha comunicado la Secretaría General del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que ellos han evacuado un informe favorable respecto a que se continúe dentro de la franquicia de compra la comercialización de las 20 partidas arancelarias referidas a los licores", manifestó Mamani.

Asimismo, indicó que representantes de Zofratacna sostuvieron recientemente una reunión en Lima con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde recibieron el proyecto de decreto supremo que modifica la disposición restrictiva. El documento cuenta con la aprobación del sector Economía y de su área de asesoría jurídica, y fue remitido al Mincetur para la firma del titular del sector.

Comerciantes podrán continuar vendiendo licores

De acuerdo con Mamani, la modificación contempla cambiar el inciso F de la disposición que establecía las restricciones, permitiendo que los visitantes continúen adquiriendo bebidas alcohólicas dentro de los límites establecidos por la franquicia de compra.

El titular de Zofratacna precisó que la ampliación comprendería el periodo del 2027 al 2030, lo que representa tres años adicionales para mantener esta modalidad comercial. Sin embargo, aclaró que todavía se encuentra pendiente la promulgación y publicación oficial del decreto supremo.

"Esperamos que sea promulgado este decreto supremo en estos días o en la primera semana de diciembre, de tal forma que va a dar tranquilidad a los señores comerciantes de la zona comercial de Tacna y poder seguir expendiendo los licores", sostuvo.

La aprobación de esta modificación permitirá dar continuidad a la comercialización de bebidas alcohólicas bajo el régimen de franquicia, mientras los comerciantes esperan la publicación de la norma que formalice el cambio.

Zofratacna prepara actualización de partidas arancelarias

Por otro lado, Mamani se refirió a la necesidad de revisar el listado de las 1,618 subpartidas arancelarias autorizadas mediante el Decreto Supremo N.° 094-2026-EF. Explicó que existen aproximadamente 50 partidas que no tendrían producción, mercado o condiciones de competitividad para su comercialización en la Zona Comercial de Tacna.

En ese sentido, recordó que el artículo 19 de la Ley N.° 27688 establece la actualización de las partidas arancelarias cada dos años. Por ello, señaló que durante el 2027 se trabajará una nueva propuesta para que pueda ser evaluada y eventualmente modificada en el 2028.