27/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó el último jueves al departamento de La Guajira para la inauguración de la primera megacárcel de las 10 que prometió levantar durante su campaña. Aseguró que permitirá ampliar la capacidad penitenciaria en su país, con un aforo para más de 1700 presos en sus instalaciones.

Seguridad es una prioridad de su gobierno

Durante las palabras que ofreció el mandatario para dar por inaugurado este centro penitenciario, recordó que su compromiso principal con su país es la seguridad. Detalló que el número exacto de reclusos que esta cárcel podrá albergar es de 1722 personas y que demandó 362, 974 millones de pesos colombianos (casi $ 100 millones).

"Esta obra permitirá ampliar los cupos de reclusión y mejorar las condiciones de custodia en el departamento. La seguridad es una de las principales prioridades de la patria milagro. Me comprometí a devolverles la tranquilidad a los colombianos, combatir a los delincuentes y a hacer cumplir las decisiones de la justicia", sostuvo.

¡INAUGURAMOS LA PRIMERA MEGACÁRCEL DE NUESTRO GOBIERNO! En La Guajira, puse en funcionamiento un establecimiento penitenciario concebido para estar entre los más modernos y seguros de Colombia, con capacidad proyectada para 1.722 personas privadas de la libertad, 476 celdas, cerca de 36.000 metros cuadrados de construcción y una inversión de $362.974 millones. Esta obra, cuya construcción comenzó en 2021, y que estuvo parada los últimos cuatro años, permitirá ampliar la capacidad penitenciaria, fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las decisiones de la justicia. ¡SE ACABÓ LA ÉPOCA EN LA QUE LAS CÁRCELES ERAN OFICINAS DEL CRIMEN! He ordenado reforzar los controles para impedir que desde los establecimientos penitenciarios se sigan ordenando extorsiones, amenazas y otras actividades criminales. Los funcionarios que faciliten estas prácticas tendrán que responder ante la justicia. En la «Patria Milagro» garantizaremos condiciones dignas de reclusión, respeto por los derechos humanos y absoluta rigurosidad en la custodia y la vigilancia. ¡LAS CÁRCELES DE COLOMBIA ESTARÁN BAJO EL CONTROL DEL ESTADO Y NO DE LOS DELINCUENTES! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026

Fue enfático en que no es permisible que desde los penales los delincuentes sigan controlando a las organizaciones criminales, por lo que se mostró en contra de que sus centros de reclusión se hayan convertido en sus centros de operaciones. Por ello, anunció que una medida es la prohibición de ingresos de celulares, entre otras.

Sobre la estructura, especificó que cuenta con 476 celdas, dentro de aproximadamente 36 mil m² en un terreno de 10 hectáreas. Además, indicó que es la más moderna de Colombia, con pabellones de reclusión, garitas de vigilancia, puestos de guardia, área de control, instalaciones judiciales y dependencias administrativas.

Proyecto estaba paralizado

De la Espriella explicó que al llegar al poder este año, encontró este proyecto paralizado, pero tras iniciar su gestión "lo puso a punto" y justo a tiempo. También resaltó que este establecimiento contará con servicios médicos y de salud.

"La construcción de esta cárcel comenzó en el 2021 y tuvo dificultades durante su ejecución. Cuando asumí la presidencia, la cárcel estaba absolutamente parada y nos pusimos, de manera articulada, todos los organismos pertinentes del gobierno nacional y autoridades departamentales a trabajar para poner en marcha una obra que llevaba invertido recursos y es necesaria", precisó.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, inauguró el último jueves la primera megacárcel que prometió en su gestión, con el centro penitenciario de La Guajira. Aseguró que esta obra que demandó casi 100 millones de dólares, albergará a más de 1700 presos.