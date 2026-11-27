27/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 27/11/2026
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó el último jueves al departamento de La Guajira para la inauguración de la primera megacárcel de las 10 que prometió levantar durante su campaña. Aseguró que permitirá ampliar la capacidad penitenciaria en su país, con un aforo para más de 1700 presos en sus instalaciones.
Seguridad es una prioridad de su gobierno
Durante las palabras que ofreció el mandatario para dar por inaugurado este centro penitenciario, recordó que su compromiso principal con su país es la seguridad. Detalló que el número exacto de reclusos que esta cárcel podrá albergar es de 1722 personas y que demandó 362, 974 millones de pesos colombianos (casi $ 100 millones).
"Esta obra permitirá ampliar los cupos de reclusión y mejorar las condiciones de custodia en el departamento. La seguridad es una de las principales prioridades de la patria milagro. Me comprometí a devolverles la tranquilidad a los colombianos, combatir a los delincuentes y a hacer cumplir las decisiones de la justicia", sostuvo.
Fue enfático en que no es permisible que desde los penales los delincuentes sigan controlando a las organizaciones criminales, por lo que se mostró en contra de que sus centros de reclusión se hayan convertido en sus centros de operaciones. Por ello, anunció que una medida es la prohibición de ingresos de celulares, entre otras.
Sobre la estructura, especificó que cuenta con 476 celdas, dentro de aproximadamente 36 mil m² en un terreno de 10 hectáreas. Además, indicó que es la más moderna de Colombia, con pabellones de reclusión, garitas de vigilancia, puestos de guardia, área de control, instalaciones judiciales y dependencias administrativas.
Proyecto estaba paralizado
De la Espriella explicó que al llegar al poder este año, encontró este proyecto paralizado, pero tras iniciar su gestión "lo puso a punto" y justo a tiempo. También resaltó que este establecimiento contará con servicios médicos y de salud.
"La construcción de esta cárcel comenzó en el 2021 y tuvo dificultades durante su ejecución. Cuando asumí la presidencia, la cárcel estaba absolutamente parada y nos pusimos, de manera articulada, todos los organismos pertinentes del gobierno nacional y autoridades departamentales a trabajar para poner en marcha una obra que llevaba invertido recursos y es necesaria", precisó.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, inauguró el último jueves la primera megacárcel que prometió en su gestión, con el centro penitenciario de La Guajira. Aseguró que esta obra que demandó casi 100 millones de dólares, albergará a más de 1700 presos.