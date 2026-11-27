27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que al menos 10 vías del norte peruano presentan afectaciones debido a las intensas lluvias. En diálogo con Exitosa, el vocero Ronald Power precisó que cuatro rutas permanecen con el tránsito interrumpido y otras seis carreteras registran restricciones en la circulación.

Según el reporte actualizado del mapa interactivo de alertas, las incidencias se concentran en Piura, Lambayeque, cercano a Cajamarca, y Áncash, cerca de la sierra de La Libertad. El vocero Carlos Brusso precisó a Panamericana TV que una vía interrumpida impide el paso, mientras una restringida mantiene el tránsito parcial ante el Fenómeno El Niño.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Ronald Power, vocero de Sutran, informó que al menos 10 vías de Piura, Lambayeque y Áncash presentan afectaciones debido a las intensas lluvias. Precisó que cuatro rutas permanecen interrumpidas y otras seis registran... pic.twitter.com/75C0vOENFK — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Cuatro vías interrumpidas en el norte

el vocero de la Sutran, Ronald Power, informó que al menos 10 vías presentan afectaciones en Piura, Lambayeque y Áncash debido a las intensas lluvias. Según el mapa interactivo de alertas, cuatro rutas permanecen con el tránsito interrumpido y otras seis registran circulación restringida.

"Hay que tener en cuenta que estas zonas también se encuentran cerca a quebradas, por lo tanto tenemos que crear condiciones necesarias para que se puedan hacer las intervenciones de manera segura", dijo Ronald Power.

Cabe mencionar que las carreteras interrumpidas se concentran en el norte del país, incluyendo sectores de Lambayeque cercanos a Cajamarca y tramos de Áncash próximos a la sierra de La Libertad. En la sierra de Piura, el funcionario precisó que existen dos vías, con dos puntos específicos, donde el tránsito permanece bloqueado en ambos sentidos.

Mapa interactivo sobre vías interrumpidas - Sutrán

Mapa interactivo de Sutran

En esa línea, Power remarcó que las vías afectadas en la sierra piurana se ubican próximas a quebradas, lo cual condiciona el inicio de las intervenciones. Además, la entidad habilitó un mapa interactivo en su página web para conocer los puntos críticos de las carreteras afectadas.

"Hay que tener en cuenta que estas zonas también se encuentran cerca a quebradas, por lo tanto tenemos que crear condiciones necesarias para que se puedan hacer las intervenciones de manera segura", dijo Ronald Power.

No obstante, Brusso advirtió que las alertas podrían variar porque los pronósticos oficiales prevén precipitaciones durante el fin de semana. Por ello, recomendó a ciudadanos, transportistas y empresas de transporte interprovincial consultar el portal de alertas y el aplicativo gratuito para Android e iOS.

Finalmente, la información también está disponible para los usuarios y operadores de los terminales terrestres, con el fin de conocer el estado de las carreteras antes de emprender sus viajes.