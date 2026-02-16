1 millón de dólares incautados en dos barras de oro: Fiscalía inmoviliza carga proveniente de Puno

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó dos barras de oro, valorizadas en más de 1 millón y medio de dólares americanos. Se inmovilizó cerca de 9 kilos de este metal precioso que estaría vinculada a actividades de minería ilegal en Puno.

Dos barras incautadas

Ataque a la minería ilegal en Puno. La Fiscalía inmovilizó dos barras de oro de aproximadamente 8.91 kilos que tendría procedencia ilícita tras actividades de minería ilegal.

De acuerdo a las indagaciones del Ministerio Público, el valor de este material incautado están valorizadas en USD 1 153 050, lo que equivale a S/ 3 868 482. Se precisó que esta carga iba a ser exportada hacia la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

El material fue intervenido al interior de un almacén aeroportuario del Callao con el fin de ser trasladado al exterior. La diligencia de inmovilización estuvo a cargo de las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Mendez.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Lavado de Activos inmovilizó dos barras de oro de 8.91 kilos, valorizadas en más de un millón y medio de dólares, provenientes de actividades de minería ilegal en Puno.



🔗 Lee la nota de prensa: https://t.co/VjOHdpEJN2 pic.twitter.com/o6svsSbZDZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 16, 2026

Cinco personas son investigadas

Tras la intervención del material precioso se determinaron las personas involucradas en el presente caso. Así, se incluyó en la investigación a cinco personas y una empresa por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal.

Las personas fueron identificadas como Álvaro Jacho, Frida Carpio, Nicolasa Hancco, Luci Canaza, Jaime Lupaca, mientras que la empresa es Inversiones Jacho & Carpio S. R. L.

Según la recopilación fiscal, las personas intervenidas serían los socios fundadores y proveedores de oro que trabajan en el negocio, mas no acreditaron un origen legal del mineral. Los detenidos declararon la modalidad de concentrado de oro para la exportación.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) alertó sobre el hecho para dar inicio a la investigación penal correspondiente.

En el caso de las barras de oro estas permanecerán en una bóveda de la sede de Aduanas para que posteriormente sean incautadas por los agentes policiales mientras se continúan con otras diligencias fiscales,

La diligencia contó con personal policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), peritos de la Dirección de Criminalística de la PNP, y representantes de la Sunat.