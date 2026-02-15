Poder Judicial ratifica sentencias contra sicarios que asesinaron a una familia en San Miguel

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Se confirmó la sentencia de cadena perpetua para los cinco sicarios que asesinaron a una familia en 2023 en el distrito de San Miguel, así lo informó el Ministerio Público.

Familia recibe justicia

La Fiscalía Superior de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre logró que se ratifique en segunda instancia la sentencia de cadena perpetua para los responsables del delito de sicariato en agravio de Elías San Román, 'La Tota', y miembros de su familia, por un ataque ocurrido en 2023.

Se trata de David Durán, Kevin Espejo, Miguel Estrada, Carlos Tello y Víctor Viera, quienes tienen una cadena perpetua; mientras que se confirmó la pena de 30 años de prisión efectiva para Brando Velarde. Cada uno de los hombres deberá pagar 8 mil soles a favor de los herederos de las víctimas por concepto de reparación civil.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía Superior Penal de Lima logró que se ratifique, en segunda instancia, las condenas de cadena perpetua para cinco sicarios que asesinaron a una familia en febrero de 2023. Las víctimas fueron atacadas a balazos en su vehículo cuando circulaban por el... pic.twitter.com/H9n1dsUmKA — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 15, 2026

Ataque contra familia

Según los hechos que fueron probados por el Ministerio Público, Elías San Román se encontraba a bordo de su vehículo junto a su esposa, sus padres y sus tres hijos menores de edad cuando fueron interceptados por los atacantes en el cruce de las avenidas La Marina con Riva Agüero, al lado del centro comercial Plaza San Miguel.

Los disparos efectuados ocasionaron la muerte de casi todos los ocupantes, salvo el mayor de los hijos de las víctimas, Israel Elías San Román, quien sobrevivió. Los sicarios tenían identificadas a las víctimas, conocían sus horarios y rutas.

El móvil del crimen, según la investigación de la División de Investigación de Homicidios, de la Dirección de Investigación Criminal, fue un ajuste de cuentas. Ello, debido a que la familia San Román tenía antecedentes criminales, y alias 'Tota' estaba vinculado al mundo del crimen organizado. Según José Carlos Solari Pozú, el chofer involucrado en el hecho, informó que los sicarios pagaron 10 mil soles.

Es así que el Ministerio Público ha confirmado que el Poder Judicial confirmó en segunda instancia las condenas contra los sicarios que asesinaron a una familia en San Miguel.