Canciller Hugo de Zela se reúne con embajador de China, Song Yang, por Año Nuevo Chino

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de desacuerdos entre China y Estados Unidos por la soberanía del megapuerto peruano de Chancay, el canciller Hugo de Zela recibió en Torre Tagle al embajador chino, Song Yang, a vísperas del Año Nuevo Chino.

La tradicional festividad china inicia este martes 17 de febrero y culminará el 3 de marzo. Para este periodo, que corresponde a la mayor parte del 2026, le tocó al "Caballo de Fuego" representar este año nuevo, debido a la tradición del zodíaco chino.

En este marco, De Zela sostuvo un diálogo con Yang en donde se tocó, como agenda, asuntos de la relación bilateral entre ambos países.

"Se destacó el dinamismo del intercambio comercial, los proyectos de cooperación en curso y las inversiones chinas en el Perú", informó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la Cancillería peruana señaló que el ministro "expresó sus mejores deseos al pueblo y Gobierno chino" para esta celebración tan popular.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela recibió al embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, en ocasión del Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego, y sostuvo un diálogo sobre distintos asuntos de la relación bilateral, destacando el dinamismo del... pic.twitter.com/ls9uJW4hfI — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 16, 2026

China rechaza afirmaciones de EE. UU. sobre el megapuerto de Chancay

Luego que EE.UU., a través de su embajada en Perú, expresara su preocupación por el fallo judicial que restringe la fiscalización de OSITRÁN en el megapuerto de Chancay, China respondió y rechazó las afirmaciones de Washington.

China expresó su "fuerte insatisfacción" ante las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del megapuerto.

"China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto de Chancay", señaló este jueves 12 de febrero.

Ello se da luego de lo dicho por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos el pasado miércoles, tras conocerse que el Poder Judicial limitó la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), favoreciendo a Cosco Shipping.

"Preocupado por los últimos informes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirve de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía", dijeron.

A ello se le sumó lo expresado por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, a través de sus redes sociales: "Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía".