Impactante: Soldado sobrevive tras caerle un rayo mientras vigilaba helicóptero en su base

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho insólito ocurrió este fin de semana en el cantón General José Hilario López, en Popayán (Cauca), cuando un soldado del Ejército Nacional fue alcanzado por un rayo mientras cumplía labores de vigilancia junto a un helicóptero tipo UH-60 Black Hawk.

El incidente se produjo alrededor de las 3:45 de la tarde, en medio de una fuerte tormenta eléctrica que azotaba la región. Según las imágenes difundidas en redes sociales, el uniformado cayó desplomado al suelo tras recibir la descarga y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Soldado se encuentra estable

De acuerdo con el reporte oficial, el militar recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación. Su identidad no ha sido revelada al cierre de esta edición, pero se confirmó que estaba cumpliendo funciones de centinela y seguridad perimetral de la aeronave al momento del impacto.

La descarga eléctrica no solo afectó al soldado, sino también a la aeronave. El helicóptero, perteneciente al Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 3, sufrió daños críticos en el rotor de cola, lo que lo dejó fuera de operación mientras se realiza la inspección técnica correspondiente. Expertos militares evalúan si otros sistemas electrónicos también resultaron comprometidos.

🇨🇴 | Un soldado del Ejército colombiano resultó afectado y un helicóptero militar sufrió averías tras la caída de un rayo registrada en el Cantón General José Hilario López, en la ciudad de Popayán.



Según el reporte oficial, el uniformado se encontraba prestando seguridad a la... pic.twitter.com/BmHSH33ZT2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 16, 2026

Aclaración de las autoridades

En un primer momento, algunos testigos interpretaron el hecho como un posible ataque de grupos armados contra la base militar. Sin embargo, el Ejército Nacional aclaró que se trató de un fenómeno meteorológico y descartó cualquier hostigamiento externo.

"El suceso obedeció exclusivamente a condiciones climáticas adversas y no está relacionado con acciones armadas en la región", precisaron fuentes oficiales.

El caso pone de relieve la vulnerabilidad de las operaciones militares frente a fenómenos naturales extremos, especialmente en regiones como el Cauca, donde la situación de orden público ya es compleja. La baja temporal del helicóptero representa un golpe a las capacidades de transporte y apoyo logístico en el suroeste del país.

Al mismo tiempo, la supervivencia del soldado tras un impacto de esta magnitud resulta impactante y refuerza la necesidad de protocolos más estrictos de seguridad durante tormentas eléctricas en instalaciones militares.