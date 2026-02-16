Congresistas presentan mociones para interpelar a ministros del MTC y MEF por retrasos en Nueva Carretera Central

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República debatirá en los próximos días la admisión de dos mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, por los retrasos en la ejecución de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.

Las mociones fueron presentadas por legisladores de bancadas como Perú Libre, Bloque Democrático, Bancada Socialista y Podemos Perú, entre otras. El pedido se centra en la falta de un plan efectivo para la construcción de la nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, obras que deberían garantizar la conexión con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los cuestionamientos

Los parlamentarios sostienen que hasta la fecha no existen explicaciones "claras, precisas y documentadas" sobre los motivos reales que llevaron a la resolución del contrato con el PMO francés, encargado inicialmente de la gestión de estos proyectos.

Además, advierten que la asignación presupuestal de apenas S/ 190 millones para la Carretera Central está muy por debajo de lo que se requiere para su construcción.

"Ha generado interrogantes legítimos sobre la transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos", señala el documento.

Los congresistas también exigen una evaluación sobre los riesgos legales, económicos y administrativos que podrían derivarse de la paralización o retraso de las obras ya mencionadas.

#LoÚltimo Se presentaron mociones de interpelación contra los titulares del MEF y MTC por el recorte presupuestal a la Nueva Carretera Central, la resolución del contrato de asistencia técnica y el financiamiento del Puente y la Vía Expresa Santa Rosa ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/jFPGPGgmlt — Canal N (@canalN_) February 16, 2026

Ministros aseguran continuidad del proyecto

Previamente, el ministro Aldo Prieto, tras reunirse con Miralles y el congresista Waldemar Cerrón, reiteró que la Carretera Central es clave para la integración del país y aseguró que el proyecto continuará "bajo las mejores condiciones técnicas y financieras posibles".

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que, pese a la resolución del contrato con el PMO francés, la nueva Carretera Central sigue en pie y que se trabaja en alternativas para garantizar su ejecución.

Ministros se reunieron con congresistas para garantizar continuidad de proyecto de la Nueva Carretera Central.

La interpelación a los ministros del MEF y MTC refleja la creciente preocupación por la falta de avances en proyectos de infraestructura vitales para la interconexión del país. La presión parlamentaria busca respuestas concretas sobre la continuidad de obras que impactan directamente en la competitividad del país y en la logística del nuevo aeropuerto.

El debate sobre estas mociones se suma al clima de tensión política marcado por la crisis en torno al presidente José Jerí, lo que convierte la discusión en un nuevo frente de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo.