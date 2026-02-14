Dictan nueve meses de prisión preventiva contra policía que disparó a padre de familia en Los Olivos

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El pasado domingo 8 de febrero, un lamentable incidente tuvo lugar en Los Olivos cuando un policía realizó un disparo hacia otro hombre que había intervenido en la discusión que el efectivo que sostenía con su pareja.

De acuerdo a los hechos, Jorge Luis Campos Rojas les pidió bajar la voz debido al fuerte intercambio verbal que sostenían. Sin embargo, en ese momento el brigadier de la Policía Nacional del Perú, quien se encontraba en estado de ebriedad, sacó su arma y le disparó sin reparo alguno.

Dictan prisión preventiva a policía que disparó a hombre

Como era de esperarse, la familia del agraviado denunció al agente por lo que la Fiscalía inició la investigación de rigor. Luego de unas horas lograron capturarlo en el distrito de Santa Rosa mientras intentaba escapar de las autoridades.

Y a una semana de su detención, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró fundada la petición del Ministerio Público el cual había solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Segundo Benito Córdova López por el delito de tentativa de Homicidio.

"La Corte Superior de Lima Norte dictó nueve meses de prisión preventiva contra el policía Segundo Benito Córdova López, investigado por tentativa de homicidio calificado en agravio del ciudadano Jorge Luis Campos Rojas, a quien le disparó dejándolo herido", indicó la entidad.

La decisión del Poder Judicial se da luego de conocer los detalles de lo sucedido y por el agravante de que el agente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

"Según las investigaciones, Segundo Córdova habría llegado en estado de ebriedad al domicilio de su pareja, inquilina del inmueble, donde se produjo una discusión. En ese momento, el hijo de la dueña pidió que se retiraran y el policía disparó contra Jorge Campos", agregaron.

Será internado en un penal en las próximas horas

Tras esta condena preliminar, el acusado será derivado al Instituto Nacional Penitenciario para su posterior clasificación y su traslado a una prisión del país de acuerdo a ley.

"La jueza Rosa Luz Perales Perales, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Los Olivos, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el efectivo policial, quien será traslado al INPE para su internamiento en un penal del país", finalizaron.

En resumen, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Segundo Benito Córdova López, suboficial de la PNP que disparó contra un padre de familia en Los Olivos.