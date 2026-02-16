Fiscalía inició investigación preliminar contra responsables del crimen de conductor de 'JC Bus' en SMP

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación ha iniciado investigación preliminar contra los que resulten responsables del cruel asesinato del conductor del bus de la empresa 'JC Bus', el cual ocurrió el último sábado 14 de febrero en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Fiscalía realizó diligencias tras crimen

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó más detalles sobre esta decisión tomada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.

"Fiscalía Penal de Lima Norte realiza diligencias urgentes por los delitos de homicidio y extorsión en agravio de Amílkar Marcano, conductor de un bus de transporte público que fue asesinado por disparos de arma de fuego en el distrito de San Martín de Porres", escribieron en su publicación realizada este lunes 16 de febrero.

Es así que, se conoció que el encargado de realizar dicha indagación es el fiscal provincial Hernán Ricapa Castillo; según precisaron, se investiga a los responsables por los presuntos delitos de homicidio y extorsión en agravio al conductor de la empresa 'JC Bus', quien responde al nombre de Raúl Amílkar Marcano Rodríguez.

De acuerdo a las primeras diligencias del fiscal adjunto provincial Michael Rodríguez de la Torre, la víctima, de nacionalidad extranjera, recibió varios disparos en la cabeza y tórax; ello mientras conducía el bus de transporte público por la avenida 12 de octubre.

Cabe mencionar que, luego del asesinato, miembros del Ministerio Público asistieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias preliminares. Según precisaron, se ejecutó el levantamiento del cuerpo en el hospital Luis Negreiros Vega.

Además, se dispuso que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la División de Investigación de Homicidios de Lima recaben las declaraciones de los familiares y testigos del suceso, obtengan las imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras actividades urgentes para esclarecer lo sucedido.

Movilización a raíz de asesinato de conductor

Como se recuerda, a raíz de este lamentable hecho la empresa 'El Rápido' anunció la paralización de sus servicios este lunes 16 de febrero; esto como un símbolo de protesta ante las autoridades debido a la constante ola de crímenes contra transportistas.

La movilización se llevó a cabo desde tempranas horas de este lunes; gran cantidad de buses de la mencionada empresa formaron en una fila en plena Panamericana Norte en San Martín de Porres. Los conductores contaban con una fotografía de Marcano Rodríguez así como de sus otros compañeros que también perdieron la vida a causa de la inseguridad ciudadana.

En conclusión, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla investigará a los responsables del asesinato del conductor de 'JC Bus', esperando esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este fatal hecho.