Elecciones 2026: Exaliado arremete contra Keiko Fujimori y desata guerra política en redes

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo enfrentamiento político se encendió en redes sociales. El candidato a diputado Frank Krklec criticó públicamente a Keiko Fujimori por volver a posptular a la presidencia, lo que generó una inmediata reacción de Fuerza Popular.

A través de un video difundido en X, Krklec cuestionó que Fujimori busque nuevamente llegar al poder. Señaló que ya ha tenido varias oportunidades y que su desempeño político no ha logrado consolidar una mayoría sólida. También sostuvo que insistir en una cuarta candidatura pdría abrir espacio a sectores de izquierda radical debido al llamado "antivoto".

Horas después, publicó un mensaje en el que calificó de irresponsable volver a arriesgarse a un escenario similar al de elecciones pasadas. Además, criticó el respaldo a José Jerí como presidente y expresó su apoyo por Lopez Aliaga como alternativa presidencial, pese a su controversia.

Postular por cuarta vez y arriesgarnos otra vez a un gobierno de izquierda radical es irresponsable. Apoyar y sostener a José Jeri como Presidente, conociendo su catadura moral, es inaceptable.



El Perú necesita que pensemos en los intereses nacionales, no en los de... pic.twitter.com/ZUcZjzsHBb — Frank Krklec #Diputado14 (@fkrklect) February 16, 2026

El rechazo naranja

La respuesta de Fuerza Popular no tardó. Desde el partido recordaron que Krklec participó en actividades de formación años atrás y señalaron que recibió oportunidades dentro de la agrupación. Lo acusaron de atacar ahora por intereses políticos de Renovación Popular.

En respuesta, Krklec replicó que aquella fotografía difundida corresponde a un curso realizado años atrás, cuando consideraba a Fuerza Popular como una opción política viable. Aseguró que su formación profesional no depende de ningún partido y que no llegó al Congreso en base de favores, como "otros" parlamentarios, sino de mérito propio. Defendió además su decisión de cambiar de agrupación.

Repostulaciones y desgaste político

El cruce ocurre en un contexto marcado por nuevas postulaciones. Keiko Fujimori busca la presidencia por cuarta vez. En procesos anteriores logró pasar a segunda vueta, pero no consiguió el triunfo. En esta ocasión los sondeos reflejan un escenario más complejo y fragmentado.

Por su parte, Krklec intenta llegar al parlamento por segunda vez. En 2021 postuló al Congreso sin obtener resultados favorables, tampoco siendo una figura ampliamente conocida. Su presencia en redes ha crecido a partir de sus críticas a otros candidatos.

Un electorado que pide cambios

El intercambio refleja una campalña marcada por la confrontación. Más allá de las diferencias personales, el debate pone sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿Se busca continuidad o nuevos liderazgos?.

En los últimos años, la política peruana ha mostrado alta volatilidad. Muchos votantes expresan cansancio frente a las mismas figuras que reaparecen en cada elección. Sin embargo, también existe un sector que apuesta por la experiancia acumulada.

El desafío para todos los candidatos será conectar con un publico que exige popuestas claras y resultados concretos, en medio de un clima de desconfianza hacia la clase política.