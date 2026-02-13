Ratifican 24 meses de prisión preventiva contra 'Los Elegantes del Transporte': Exasesor de GORE Tumbes involucrado

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Sala Penal de Apelaciones de Tumbes ratificó la orden de prisión preventiva por 24 meses para el exdirector regional de Transportes, Nick Rojas y otros exfuncionarios que serían parte de la banda criminal 'Los Elegantes del Transporte'. Tres de ellos figuran como fugados y con orden de captura.

Ratifican 24 meses de prisión preventiva

La jueza Sonia Torres Muñoz decidió ratificar la resolución que envío al penal de Puerto Pizarro al exdirector regional de Transportes, Nick Rojas Prescott y otros exfuncionarios. De esta forma se ordenó la prisión preventiva por 24 meses.

En la investigación, tres personas se encuentran prófugas de la justicia y con ordenes de captura vigentes. Para estas personas, la fecha de internamiento correrá desde su ubicación y captura.

Nick Rojas Prescott, detenido el pasado 30 de octubre de 2025, tenía el cargo de asesor del Gobierno Regional de Tumbes, por presuntamente direccionar obras públicas hacia empresas de fachada.

Su intervención policial fue ejecutada por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La intervención dio el allanamiento de 11 inmuebles entre las que se encuentran la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes.

Detenidos por delito contra la tranquilidad pública

El pasado 21 de noviembre del 2025, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial de Tumbes declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

De esta forma, se dictó la medida cautelar en contra de Nick Rojas Prescott, Yony Farfán Estrada, Nick Joan Zárate Espinoza, Segundo Miguel Hernández Coronado, José David Tinedo Zapata y Jorge Luis Martínez Nunton.

Los imputados son investigados por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, y por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

Además, se ordenó la ubicación y captura de los investigados Yony Farfán Estrada y Jorge Luis Martínez Nunton, para que fueras detenidos y recluidos en el penal de Puerto Pizarro o en el que sea dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario.