Abogado de Boluarte tras denuncias constitucionales: "La fiscal de la Nación ha entrado en un delirio legal"

El abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se refirió a las denuncias constitucionales del Ministerio Público (MP) contra su patrocinada, afirmando que la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se encuentra "mal asesorada" y ha entrado en un "delirio legal".

En conferencia de prensa, el abogado de la mandataria Dina Boluarte manifestó que, de aprobarse la demanda competencial presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC), no se buscaría generar impunidad en los casos que involucran a la jefa de Estado, sino postergar las investigaciones hasta que concluya su mandato el 28 de julio de 2026.

"Yo creo que el Ministerio Público o la fiscal propiamente está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal porque en el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional le otorgue la razón y la demanda competencial no es crear impunidad en los casos de la presidenta, no es anular sus casos, sino solo establecer estándares para iniciar una investigación contra la primera mandataria del país", declaró en un primer momento.

"El objetivo finalmente en ese hipotético caso era decirle a la fiscal de la Nación congela tus investigaciones, puedes investigar el próximo año, a partir del 29 de julio del 2026, no es una decisión anulatoria, sino es una decisión postergatoria, pero que en ningún momento recae en concepto de impunidad", agregó.

En otro momento, Portugal aseguró que el único beneficio que obtiene por ejercer la defensa de la presidenta Dina Boluarte es de carácter académico y profesional, no sin antes dejar en claro que, hasta el día de hoy, no ha recibido pago alguno por parte del Estado.

"Esta defensa es de un prestigio académico, de un prestigio profesional y por supuesto se trata de la presidenta de la República y, en esa condición, para nosotros como estudio de abogados representaba un honor asumir una defensa. No he cobrado hasta el momento (...) no hemos asumido ni un solo sol por parte del Estado", precisó.