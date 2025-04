Abogado de Nadine Heredia niega que pedido de asilo a Brasil haya sido premeditado: "No es verdad"

En diálogo con Exitosa, Marco Aurelio, abogado de Nadine Heredia, negó el pedido de asilo a Brasil por parte de la exprimera dama haya sido una decisión premeditada. Defensa de la esposa de Ollanta Humala asegura que decisión fue tomada el mismo día de la sentencia.

En una entrevista con el programa Informamos y Opinamos , el abogado Marco Aurelio negó tajantemente que el pedido de asilo político de Nadine Heredia haya sido una estrategia planificada con anticipación.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Marco Aurelio De Carvalho, abogado de la exprimera dama, aseguró en Exitosa que no esperaban la decisión del tribunal. "Un día antes de la lectura de sentencia conversamos sobre la posibilidad, pero no creíamos que realmente ocurriría", señaló. 📻... pic.twitter.com/wInkAYv9oF

Según explicó, la exprimera dama acudió a la embajada de Brasil inmediatamente después de la lectura de la sentencia, en un acto que calificó como una "sorpresa".

"Nosotros, como abogados, recién un día antes de la sentencia conversamos entre nosotros sobre la posibilidad del asilo. Pero con Nadine fue el mismo día, no fue algo premeditado como algunos dijeron mentirosamente. Eso no es verdad", indicó Marco Aurelio.

Ante la pregunta de por qué Nadine Heredia no asistía a las audiencias presenciales, Marco Aurelio aclaró que su ausencia se debió a una cirugía reciente.

Marco Aurelio también expresó su inconformidad con el fallo que afecta tanto a Nadine Heredia como a su esposo, el expresidente Ollanta Humala. Aseguró que ellos, como equipo legal, confiaban en una sentencia absolutoria debido a lo que califican como una "acusación sin pruebas".

"Fue una sentencia provisoria. No hay motivos para determinar prisión preventiva. En Brasil, se respeta la presunción de inocencia. En Perú, infelizmente esto no ocurrió", afirmó. Añadió que el proceso sigue en marcha y que no existe riesgo para el orden público, por lo que la prisión preventiva sería un exceso.